Дизельне пальне на АЗС – недоливають всі

Це може призвести до бажання деяких продавців почати тотальний «недолив», аби втримати ціну без втрати прибутків. З метою вияснити ситуацію на даний момент, експерти Інституту споживчих експертиз провели масштабну перевірку українських заправок на предмет точності наливу дизельного пального.

Контрольні зразки було відібрано в мережах преміальних брендів (WOG, ОККО, KLO, AMIC, PARALLEL), але основну увагу експерти зосередили на мережах другого ешелону (AVANTAGE 7 (Київ), CHIPO (Вінниця), BVS (Полтава), БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST (Одеса), ФАКТОР (Житомир), MANGO). Також фахівці перевірили і невеликі регіональні мережі, які користуються популярністю в своїх містах (SLON (Одеса), EURO 5 (Київ), ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ (Київ), AERO 8 та АЛЬЯНС (Київська обл.). Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на вимірювання.

Експерти розділили результати на три зони – «зелену», в учасників якої було зафіксовано «перелив», або недолив складав не більше 0,15 %. В «синю» зону потрапили мережі, які відпустили точно за чеком, або вклалися в законні 0,5% недоливу. І насамкінець, «червона» зона порушників.

Найменший недолив зафіксовано в мережі WOG, всього 0,05%, або 3 коп. згідно ціни на стелі. У колег із PARALLEL т KLO теж мінімальні значення – 0,1% або 5 та 6 коп. на літрі відповідно. Ще три учасника, в яких зафіксовано не суттєвий недолив, ОККО, AVANTAGE 7 та одеська мережа SLON, тут недолив трішки більший, в діапазоні 8 коп./літр. Такі цифри в цілому допустимі, продавець таким чином компенсує свої втрати при транспортуванні та зберіганні. Така практика має місце і в Європі.

У «синій» зоні опинилися мережі, які вклалися в дозволений законом норматив не більше 0,5% недоливу. Мінімальні значення у мереж AMIC, CHIPO та MARSHALL – в районі 0,2%, або в перерахунку в діапазоні 11-15 коп./літр. Заправки VST та ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ на межі дозволених обмежень – недолив 0,5%, що в грошах «виливається» в 28 та 27 коп. від вартості продажу.

Порушників точності наливу солярки лише 4 – БРСМ-НАФТА, MANGO, та невеличкі AERO 8 та АЛЬЯНС. І якщо у БРСМ-НАФТА перевищено значення не суттєво, на 29 коп./л., то вже на АЗК MANGO клієнти не дорахуються 1,35 % купленого пального, або відповідно ціні на стелі, 76 коп. на літрі. Недоотримають «дизель» автовласники і в мережах AERO 8 та АЛЬЯНС (70 та 65 коп./літр відповідно).

В цілому, як зазначив директор Інституту Юрій Чорнобривець, «поки що немає причин говорити про те, що в мережах АЗК масово займаються недоливом саме задля обману клієнтів і додаткового заробітку. Але погіршення ситуації з реалізацією або збільшення дефіциту пального, може призвести до того, що деякі продавці можуть піти і на більш радикальні недоливи».