Литва підтримує ідею створення Трастового фонду для відновлення України

Спікерка Сейму Литви також наголосила, що європейська безпека неможлива без участі України у прийнятті рішень.
Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен на зустрічі із заступницею Голови ВР Оленою Кондратюк заявила про підтримку створення Трастового фонду солідарності ЄС з метою мобілізації ресурсів для відновлення України після війни, і запевнила, що Литва готова брати активну участь у цьому процесі.
Про це йдеться на сайті Сейму Литви.
Вона також підтримала вступ України до Євросоюзу.
"Сьогодні Україна не лише захищає ідеали вільного світу та буквально захищає нас від Росії, а й генерує уявлення про те, якою може бути Європа після війни. Очевидно, що європейська безпека неможлива без участі України у прийнятті рішень, тому ми маємо підтримати надання статусу кандидата до Європейського Союзу", - зазначила вона.
Нагадаємо, Сейм Литви одноголосно визнав Росію державою-терористкою.
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