Міноборони України у 2026 році планує продати близько 10 тис. т військового брухту

Про це пише видання РБК-Україна у статті «Дефіцитний ринок брухту. Як забезпечити металургів сировиною на 2026 рік?»

Як повідомив представник Міноборони під час конференції Української асоціації вторинних металів («УАВтормет»), яка відбулася 28 листопада, навіть, коли гостра фаза війни буде завершена, в міністерстві не можуть гарантувати зростання обсягів заготівлі брухту.

«У нас не буде сотні тисяч тонн навіть… Щодо утилізації майна, яке буде після гострої фази, основним питанням буде вибухонебезпека», - сказав він.

Як зазначає видання, з початку повномасштабного вторгнення, потужним джерелом для наповнення ринку брухту чорних металів мав би стати військовий брухт. Пошкоджена, списана військова техніка та інше обладнання мають стати сировиною для виробництва нової сталі. Проте, з реалізацією військового брухту є серйозні проблеми.

Відповідаючи на питання представників металургійних заводів про обсяги заготівлі та реалізації брухту, представник Міністерства оборони сказав, що загальні запаси чорних та кольорових металів на балансі відомства не перевищують 20-25 тис. т.

«У нас до 20 тис. т (загальні запаси, які постійно підтримуються на такому ж рівні - ред.). Ми реалізували у цьому році 11,5 тис. т», - сказав він та додав, що у відомстві не вистачає робочих рук для підготовки брухту.

Згідно із очікуваннями учасників конференції, у наступному році прогнозується дефіцит на ринку металобрухту України. Металургійні компанії вже оголосили про свої плани збільшити виплавку сталі, проте забезпечити їх сировиної не зможуть ані брухтозаготівельники, ані списана військова техніка Міноборони, ані поставки від «Укрзалізниці», що пропонують в уряді для збалансування ринку.

Для вирішення цього питання, в середині листопада Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розробило проект постанови Кабміну, яка регулює обсяг квот на експорт-імпорт товарів у наступному році. В Мінекономіки пропонують встановити квоту на експорт брухту у наступному році на нульовому рівні, що дозволить втримати всередині країни дефіцитну сировину.