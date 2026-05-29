ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

80% аграрного сектору готові до ЄС: як Україна адаптує харчове законодавство і хто допомагає виробникам Новини компаній

Близько 80% аграрного напрямку в Україні вже готові до вступу в ЄС — про це заявили під час конференції «Гармонізація агрохарчового законодавства в контексті вступу України до ЄС» в Києві. Серед головних викликів — дефіцит кадрів і брак фінансування для малого та середнього бізнесу. Проте великі гравці, зокрема Nestlé, вже 30 років працюють в Україні і готові ділитися досвідом.

Коментарі
80% аграрного сектору готові до ЄС: як Україна адаптує харчове законодавство і хто допомагає виробникам

За словами Олександра Гайду, Голови Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України, аграрний сектор країни готовий до євроінтеграції приблизно на 80%. Водночас складність полягає не лише у фінансуванні, а й у дефіциті кваліфікованих кадрів.

В Україні вже достатньо промислових підприємств, які впроваджують стандарти ЄС. Організатори конференції переконані, якщо кожне з таких підприємств поділиться досвідом, зміни відбуватимуться швидше і якісніше. Серед учасників — українські та міжнародні виробники, зокрема Nestlé, яка стала одним з ініціаторів події.

«Сьогодні ми інвестуємо в нове виробництво, маємо четверту фабрику на Волині, яка якраз буде виробляти продукти для Європейського Союзу. Тому для нас ця тема дуже актуальна», — Роман Янович, Генеральний директор Nestlé в Україні.

Євроінтеграція харчової галузі є важливою темою для компанії ще з 2022 року. За 30 років роботи в Україні Nestlé розбудувала чотири фабрики, які виробляють продукцію як для українського ринку, так і для експорту до країн ЄС. Нині компанія фінансує проєкт «Підтримка харчової галузі України на шляху до ЄС», аби поділитися напрацьованим досвідом з іншими виробниками.

Найважче адаптуватися до умов ЄС малому та середньому бізнесу — бракує коштів на переобладнання виробництв. Саме тому Nestlé разом з галузевими асоціаціями та експертами опрацювала зміни до чинного законодавства і нормативних актів, які мають пришвидшити цей процес.

«Завдяки роботі з асоціаціями і відповідними експертами напрацьовані певні зміни до діючого законодавства і нормативних актів, які мають пришвидшити цей процес. І також досвід, яким ми ділимося, має допомогти виробникам продуктів харчування», — Володимир Співак, Директор з корпоративних комунікацій та зв’язків з громадськістю Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі.

Організатори конференції запевняють: процес євроінтеграції вже рухається швидше. Цьому сприяє і держава — нещодавно запущено експериментальну систему eFood, що робить надання послуг бізнесу прозорим і зручним.

Вихід на європейський ринок відкриє українським виробникам нові можливості для зростання, наголосив Тарас Висоцький, Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

«Доступ до європейського ринку — це можливість зростання, постійного зростання, збільшення обсягів виробництва з ціллю експортувати до Європейського Союзу. Крім того, що це безпосередня можливість експорту в ЄС, це також вікно виходу на багато інших ринків», — Тарас Висоцький, Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Тобто Україна зможе постачати свою продукцію, наприклад, до країн Близького Сходу чи Південно-Східної Азії. Гармонізація законодавства відкриває українським виробникам дорогу на ринки ЄС — це і про економіку країни, і про нові робочі місця, і про додаткові кошти, адже йдеться про експорт продукції з доданою вартістю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie