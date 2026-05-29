80% аграрного сектору готові до ЄС: як Україна адаптує харчове законодавство і хто допомагає виробникам

За словами Олександра Гайду, Голови Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України, аграрний сектор країни готовий до євроінтеграції приблизно на 80%. Водночас складність полягає не лише у фінансуванні, а й у дефіциті кваліфікованих кадрів.

В Україні вже достатньо промислових підприємств, які впроваджують стандарти ЄС. Організатори конференції переконані, якщо кожне з таких підприємств поділиться досвідом, зміни відбуватимуться швидше і якісніше. Серед учасників — українські та міжнародні виробники, зокрема Nestlé, яка стала одним з ініціаторів події.

«Сьогодні ми інвестуємо в нове виробництво, маємо четверту фабрику на Волині, яка якраз буде виробляти продукти для Європейського Союзу. Тому для нас ця тема дуже актуальна», — Роман Янович, Генеральний директор Nestlé в Україні.

Євроінтеграція харчової галузі є важливою темою для компанії ще з 2022 року. За 30 років роботи в Україні Nestlé розбудувала чотири фабрики, які виробляють продукцію як для українського ринку, так і для експорту до країн ЄС. Нині компанія фінансує проєкт «Підтримка харчової галузі України на шляху до ЄС», аби поділитися напрацьованим досвідом з іншими виробниками.

Найважче адаптуватися до умов ЄС малому та середньому бізнесу — бракує коштів на переобладнання виробництв. Саме тому Nestlé разом з галузевими асоціаціями та експертами опрацювала зміни до чинного законодавства і нормативних актів, які мають пришвидшити цей процес.

«Завдяки роботі з асоціаціями і відповідними експертами напрацьовані певні зміни до діючого законодавства і нормативних актів, які мають пришвидшити цей процес. І також досвід, яким ми ділимося, має допомогти виробникам продуктів харчування», — Володимир Співак, Директор з корпоративних комунікацій та зв’язків з громадськістю Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі.

Організатори конференції запевняють: процес євроінтеграції вже рухається швидше. Цьому сприяє і держава — нещодавно запущено експериментальну систему eFood, що робить надання послуг бізнесу прозорим і зручним.

Вихід на європейський ринок відкриє українським виробникам нові можливості для зростання, наголосив Тарас Висоцький, Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

«Доступ до європейського ринку — це можливість зростання, постійного зростання, збільшення обсягів виробництва з ціллю експортувати до Європейського Союзу. Крім того, що це безпосередня можливість експорту в ЄС, це також вікно виходу на багато інших ринків», — Тарас Висоцький, Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Тобто Україна зможе постачати свою продукцію, наприклад, до країн Близького Сходу чи Південно-Східної Азії. Гармонізація законодавства відкриває українським виробникам дорогу на ринки ЄС — це і про економіку країни, і про нові робочі місця, і про додаткові кошти, адже йдеться про експорт продукції з доданою вартістю.

