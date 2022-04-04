Словаччина передумала платити за газ Росії в рублях

Словацька газова компанія SPP здійснила останній платіж за російський газ в євро.

Словаччина змінила своє попереднє рішення щодо оплати за газ в рублях. Країна відмовилася від такої вимоги РФ та буде платити в євро.

Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Хегер, про це пише Reuters.

"У цій ситуації єдність є ключовим, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та платежів у євро", – сказав Хегер.

Нагадаємо, днями очільник Мінекономіки Річард Сулік (SaS) заявив, що його країна буде оплачувати рахунки за газ Росії в рублях. Як він стверджував, що Словаччина "не може позбутися одної енергетичної залежності від Росії, а потім відразу потрапити в іншу".

До слова, словацька газова компанія SPP здійснила останній платіж за російський газ в євро. Сулік сказав, що наступний платіж буде 20 травня.

Варто зазначити, що Словаччина є енергозалежною від Росії. Проте Європейська комісія заявила в п’ятницю, що європейські компанії, чиї контракти на постачання передбачають оплату в євро або доларах, не повинні погоджуватися на ігри Путіна

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Нагадаємо, Німеччина готується до ймовірного блокування Москвою поставок природного газу з Росії. Внаслідок цього міністр економіки Роберт Габек 30 березня активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання.

Також у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні Литва повністю відмовилася від російського газу. Вже від початку квітня литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу.