Словакия передумала платить за газ России в рублях

Словацкая газовая компания SPP произвела последний платеж за российский газ в евро.

Словакия изменила свое предварительное решение по оплате за газ в рублях. Страна отказалась от такого требования РФ и будет платить в евро.

Об этом заявил премьер-министр Эдуард Хегер, об этом пишет Reuters.

"В этой ситуации единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро", – сказал Хегер.

Напомним, на днях глава Минэкономики Ричард Сулик (SaS) заявил, что его страна будет оплачивать счета за газ России в рублях. Как он утверждал, что Словакия "не может избавиться от одной энергетической зависимости от России, а затем сразу попасть в другую".

К слову, словацкая газовая компания SPP произвела последний платеж за российский газ в евро. Сулик сказал, что следующий платеж будет 20 мая.

Стоит отметить, что Словакия энергозависима от России. Однако Европейская комиссия заявила в пятницу, что европейские компании, чьи контракты на поставку предполагают оплату в евро или долларах, не должны соглашаться на игры Путина.

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Напомним, Германия готовится к вероятной блокировке Москвой поставок природного газа из России. В результате министр экономики Роберт Габек 30 марта активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению.

Также в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа. Уже в начале апреля литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа.