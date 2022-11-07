В Україні дешевшають овочі борщового набору: які ціни

Ціни змінилися несуттєво, але майже на всі необхідні для національної страви інгредієнти.

В Україні дешевшають овочі борщового набору.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Так, зазначається, що ціни впали майже на всі інгредієнти, що входять до складу червоного борщу, окрім цибулі.

Так, картопля за тиждень з 6 гривень за кг здешевашала до 4-5 грн/кг, капуста коштувала 7-9 грн/кг, а нині 6-8 грн/кг, буряк був по 8-9 грн/кг, тепер коштує 6-9 грн/кг, морква від 16-17 грн/кг впала у ціні до 13-17 грн/кг.

Натомість вартість цибулі та томатів навпаки зросла. Так, ріпчаста цибуля коштувала 20-26 грн/кг, а нині її ціна 23-26 грн/кг, а томати були по 30-60 грн/кг, а наразі коштують 40-60 грн/кг.

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Нагадаємо, що в Україні також дорожчають м'ясо та сало. Так, раніше аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка повідомив, що ціни на м'ясо і далі, скоріше за все зростатимуть.

За прогнозами експертів, в українських магазинах та на ринках найближчим часом також почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%.

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