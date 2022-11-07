В Украине дешевеют овощи борщового набора: какие цены

Цены изменились несущественно, но почти на все необходимые для национального блюда ингредиенты.

В Украине дешевеют овощи борщового набора.

Об этом сообщает платформа EastFruit.

Так отмечается, что цены упали почти на все ингредиенты, входящие в состав красного борща, кроме лука.

Так, картофель за неделю с 6 гривен за кг подешевел до 4-5 грн/кг, капуста стоила 7-9 грн/кг, а теперь 6-8 грн/кг, свекла была по 8-9 грн/кг, теперь стоит 6 -9 грн/кг, морковь с 16-17 грн/кг снизилась в цене до 13-17 грн/кг.

В то же время стоимость лука и томатов наоборот возросла. Так, репчатый лук стоил 20-26 грн/кг, а сейчас его цена 23-26 грн/кг, а томаты были по 30-60 грн/кг, сейчас стоят 40-60 грн/кг.

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Напомним, что в Украине также дорожают мясо и сало. Так, ранее аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка сообщил, что цены на мясо и дальше, скорее всего, будут расти.

По прогнозам экспертов, в украинских магазинах и на рынках в ближайшее время также начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%.

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