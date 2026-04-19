В Україні різко здорожчав популярний овоч
Експерти кажуть, що морква дорожчатиме і далі.
На українському ринку цього тижня роздрібні ціни на якісну моркву зросли через високий попит на тлі обмеженої пропозиції.
Про це пише EastFruit.
Станом на сьогодні морква реалізується по 7–14 грн/кг ($0,16–0,32/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Водночас придбати великі партії якісних коренеплодів на українському ринку стає дедалі складніше.
Нинішні ціни на моркву в Україні поки що залишаються на 65% нижчими, ніж у відповідний період минулого року. Більшість учасників ринку сходяться на думці, що тенденція до зростання цін у цьому сегменті збережеться й надалі.
Нагадаємо, війна на Близькому Сході загрожує стабільності українських цін через здорожчання енергоносіїв. Очільник Національного банку України Андрій Пишний прогнозує додаткове зростання інфляції на 1,5–2,8 відсоткового пункта.
За даними Держстату, у березні споживчі ціни в Україні зросли на 1,7%, а річна інфляція прискорилася до 7,9%.