В Україні різко здорожчав популярний овоч

Експерти кажуть, що морква дорожчатиме і далі.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні значно здорожчала морква / © unsplash.com

На українському ринку цього тижня роздрібні ціни на якісну моркву зросли через високий попит на тлі обмеженої пропозиції.

Про це пише EastFruit.

Станом на сьогодні морква реалізується по 7–14 грн/кг ($0,16–0,32/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас придбати великі партії якісних коренеплодів на українському ринку стає дедалі складніше.

Нинішні ціни на моркву в Україні поки що залишаються на 65% нижчими, ніж у відповідний період минулого року. Більшість учасників ринку сходяться на думці, що тенденція до зростання цін у цьому сегменті збережеться й надалі.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході загрожує стабільності українських цін через здорожчання енергоносіїв. Очільник Національного банку України Андрій Пишний прогнозує додаткове зростання інфляції на 1,5–2,8 відсоткового пункта.

За даними Держстату, у березні споживчі ціни в Україні зросли на 1,7%, а річна інфляція прискорилася до 7,9%.

Наступна публікація

