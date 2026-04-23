Після перегляду прайс-кепів український ринок електроенергії зіткнувся з різким падінням імпорту, що вплинуло на баланс системи.

Про це заявив генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Андрій Урста.

За його словами, після підвищення граничних цін у січні імпорт електроенергії зростав і досягав пікових значень від початку повномасштабної війни — до 50 тис. МВт·год на добу. Однак уже після повернення до нижчих прайс-кепів ситуація різко змінилася.

«У перші 13 днів квітня імпорт електроенергії становив 235 900 МВт·год або на 40% менше, ніж в останні 13 днів березня», — зазначив Урста.

За даними аналітичної платформи Energy Map, вже з 1 квітня добові обсяги імпорту впали майже вдвічі — з близько 30 тис. до 12 тис. МВт·год.

Водночас, за словами експерта, рішення Регулятора щодо зміни прайс-кепів не отримало достатнього публічного обґрунтування.

«НКРЕКП обмежилася досить загальними формулюваннями про наявність істотного коливання цін на відповідних сегментах ринку», — додав він.

Урста також звернув увагу, що фактори такого рішення можуть бути ширшими, зокрема пов’язаними з макроекономічними ризиками, як-от інфляційний тиск, однак без прозорого пояснення такі кроки посилюють невизначеність на ринку.

Нагадаємо, перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що рівень прайс-кепів на ринку електроенергії вже впливає на баланс енергосистеми, зокрема через обмеження економічної доцільності імпорту.