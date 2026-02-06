ТСН у соціальних мережах

Що не можна робити після перманенту губ — основні заборони

Ігнорування основних правил догляду призводить до набряків, інфекцій чи нерівного відтінку, а правильний підхід гарантує, що ваші губи сяятимуть природним блиском до 2–3 років.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Перманентний макіяж губ – це популярна процедура

Перманентний макіяж губ — це популярна процедура / © Pixabay

Процедура перманентного макіяжу досить популярна. Це швидко, зручно та безпечно, а ефект залишається надовго. Однак, щоб результат тривалий час тішив вас, потрібно дотримуватися рекомендацій після татуажу губ.

Розповідаємо про основні правила догляду

  1. Головне правило — уникати контакту з водою перші 24 години, не торкатися губ руками та не вживати гостру, солону чи гарячу їжу протягом 3–7 днів, щоб пігмент рівномірно зафіксувався в дермі.

  2. Додатково протипоказано сауни, басейни, алкоголь і сонячні ванни щонайменше тиждень, бо тепло розширює судини й провокує міграцію частинок фарби.

  3. На тиждень необхідно відмовитися від вживання міцних і гарячих напоїв, гарячих, кислих, солоних і перчених страв.

  4. Не можна протирати куточки губ за допомогою серветки. І за можливості протягом трьох днів уникайте поцілунків.

  5. У жодному разі не можна здирати скоринки, які утворилися на губах, оскільки в результаті колір може вийти нерівномірним. Через кілька днів вони самі зійдуть.

Раніше ми повідомляли, як правильно зробити натуральний макіяж. Більше про це читайте у новині.

