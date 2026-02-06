- Дата публікації
Що не можна робити після перманенту губ — основні заборони
Ігнорування основних правил догляду призводить до набряків, інфекцій чи нерівного відтінку, а правильний підхід гарантує, що ваші губи сяятимуть природним блиском до 2–3 років.
Процедура перманентного макіяжу досить популярна. Це швидко, зручно та безпечно, а ефект залишається надовго. Однак, щоб результат тривалий час тішив вас, потрібно дотримуватися рекомендацій після татуажу губ.
Розповідаємо про основні правила догляду
Головне правило — уникати контакту з водою перші 24 години, не торкатися губ руками та не вживати гостру, солону чи гарячу їжу протягом 3–7 днів, щоб пігмент рівномірно зафіксувався в дермі.
Додатково протипоказано сауни, басейни, алкоголь і сонячні ванни щонайменше тиждень, бо тепло розширює судини й провокує міграцію частинок фарби.
На тиждень необхідно відмовитися від вживання міцних і гарячих напоїв, гарячих, кислих, солоних і перчених страв.
Не можна протирати куточки губ за допомогою серветки. І за можливості протягом трьох днів уникайте поцілунків.
У жодному разі не можна здирати скоринки, які утворилися на губах, оскільки в результаті колір може вийти нерівномірним. Через кілька днів вони самі зійдуть.
