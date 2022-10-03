Астрологічний прогноз на 3 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: бажано розпочинати нові справи – як професійні, так і господарсько-побутові, а від перероблення старих проєктів краще відмовитися – це займе багато часу і сил, а результат виявиться, м'яко кажучи, сумнівним. Зі значними грошовими сумами сьогодні справ краще не мати, а ось дрібні платежі виявляться успішними.

Символ дня: птах Фенікс.

Стихії дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: гранатит, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: необхідно уникати підвищених фізичних навантажень – вони можуть стати причиною травм і поганого самопочуття.

Сни дня: сни цієї ночі розкажуть про втрачені свого часу можливості – повернути їх вже неможливо, але висновки на майбутнє зробити необхідно.

Стрижка дня: стрижка не лише покращить зовнішній вигляд, а й принесе добробут у життя.

Афоризм дня: "Анонімне лихослів'я – річ іще ганебніша, ніж відкрите лихослів'я" (Віктор Гюго).

Ангел-охоронець дня: Федолам – надає заступництво вищих сил.

Магія та містика дня: можна проводити очисні процедури й обряди з використанням магічної сили вогню – найкраще, якщо це буде церковна свічка.

Табу дня: необхідно уникати сидячого способу життя – він загрожує серйозними наслідками для здоров'я.

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