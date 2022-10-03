Астрологічний прогноз на 3 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: бажано розпочинати нові справи – як професійні, так і господарсько-побутові, а від перероблення старих проєктів краще відмовитися – це займе багато часу і сил, а результат виявиться, м'яко кажучи, сумнівним. Зі значними грошовими сумами сьогодні справ краще не мати, а ось дрібні платежі виявляться успішними.
Символ дня: птах Фенікс.
Стихії дня: Земля, Вогонь.
Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливе каміння дня: гранатит, уваровіт.
За яку частину тіла відповідає: шлунок.
Хвороби дня: необхідно уникати підвищених фізичних навантажень – вони можуть стати причиною травм і поганого самопочуття.
Сни дня: сни цієї ночі розкажуть про втрачені свого часу можливості – повернути їх вже неможливо, але висновки на майбутнє зробити необхідно.
Стрижка дня: стрижка не лише покращить зовнішній вигляд, а й принесе добробут у життя.
Афоризм дня: "Анонімне лихослів'я – річ іще ганебніша, ніж відкрите лихослів'я" (Віктор Гюго).
Ангел-охоронець дня: Федолам – надає заступництво вищих сил.
Магія та містика дня: можна проводити очисні процедури й обряди з використанням магічної сили вогню – найкраще, якщо це буде церковна свічка.
Табу дня: необхідно уникати сидячого способу життя – він загрожує серйозними наслідками для здоров'я.
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