Між Трасс і Чарльзом ІІ міг статися конфлікт – ЗМІ назвали причину

Журналісти припускають, що рішення Трасс, ймовірно, підігріє напругу між новим прем’єр-міністром і новим монархом.

Між прем’єркою Британії Ліз Трасс та Чарльзом III виникли розбіжності через плани короля відвідати конференцію ООН щодо змін клімату COP27.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, Чарльз III, який є палким захисником довкілля, запланував відвідати кліматичну конференцію в Єгипті ще коли був принцом Уельським. Він мав намір виступити з промовою на зустрічі світових лідерів у Єгипті.

Джерела видання відкинули припущення про те, що Трасс сказала королю не їхати, запевнивши, що палац і уряд "спільно погодилися, що можуть бути більш прийнятні варіанти" для першого державного візиту Чарльза.

"Ідея, що прем'єр-міністр може наказувати королю, що робити – це смішно", – йдеться в повідомленні.

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Однак The Times повідомила, що нібито Трасс дійсно виступила проти цієї ідеї під час особистої аудієнції в Букінґемському палаці у вересні. Журналісти припускають, що рішення, ймовірно, підігріє напругу між новим прем’єр-міністром і новим монархом, хоча джерело видання на Даунінг-стріт стверджує, що розмова була сердечною і "не було сварки". Інший співрозмовник видання каже, що король розчарується, якщо не взьме участь у конференції.

Зазначимо, що Чарльз ІІІ вже протягом багатьох дестиліть виступає проти забруднення довкілля і кліматичних змін.

27-ма Конференція ООН з питань зміни клімату, відома як COP27, триватиме в Шарм-ель-Шейху від 6 до 18 листопада. Це міг бути перший закордонний візит Чарльза ІІІ після того, як він став королем.

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