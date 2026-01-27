ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвавла знаки зодіаку, які не вміють встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

Ніщо в нашому житті не відбувається просто так — до будь-якої події призводить цілий ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Щоправда, далеко не всі розуміють, що кожен вчинок тягне за собою інші, і результат взаємопов’язаних дій не завжди можна передбачити.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Овен

Овнів «губить» їхня квапливість, через яку вони часто здійснюють поспішні — спонтанні та непродумані — вчинки. У результаті вони просто не встигають подумати про те, до чого може призвести та чи тп їхня дія, а вже на те, щоб зв’язати між собою події, які відбулися з великим часовим проміжком, у них просто не вистачає терпіння.

Близнята

Близнята часто стають жертвами притаманної їхньому знаку двоїстості: коли вони щось роблять, їм здається, що такий вчинок у ситуації, що склалася, — єдиний правильний. Водночас практично одразу ж вони розуміють, що схибили, але, оскільки помилку не виправити, під впливом другої своєї субособистості вдають, що так і треба.

Лев

Леви завжди перебувають у захопленні собою і, як наслідок, своїми вчинками. Вони здійснюють найрізноманітніші — часом зовсім несподівані — дії, які часто призводять до не найприємніших результатів. Замість того, щоб з’ясувати, причини того, що трапилося, представники знака тільки руками розводять: як же так вийшло?

