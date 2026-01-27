- Дата публікації
Нічна атака на Одесу, Франція блокує зброю для України: головні новини ночі 27 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 січня 2026 року:
В Одесі внаслідок атаки дронів пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки (відео, фото)
Росія займається терором проти мирного населення України — Пісторіус
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: указ Зеленського
Франція блокує спрощення закупівлі Storm Shadow для України за гроші ЄС — The Telegraph
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА