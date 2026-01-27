ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2059
1 хв

Нічна атака на Одесу, Франція блокує зброю для України: головні новини ночі 27 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Наслідки обстрілу Одеси

Наслідки обстрілу Одеси

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 січня 2026 року:

  • В Одесі внаслідок атаки дронів пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки (відео, фото) Читати далі –>

  • Росія займається терором проти мирного населення України — Пісторіус Читати далі –>

  • Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: указ Зеленського Читати далі –>

  • Франція блокує спрощення закупівлі Storm Shadow для України за гроші ЄС — The Telegraph Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

2059
