Астрологія
135
2 хв

Астрологічний прогноз на 27 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
© Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: на успіх можна сподіватися тільки в тих справах, які мають на меті творення, від руйнування необхідно відмовитися.

Символ дня: Джерело.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: желевий, медовий, бурштиновий.

Щасливі камені дня: бурштин уваровіт, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають у легкій формі й минають швидко, але тільки в тому разі, якщо їх не запустити.

Харчування дня: від будь-яких обмежень у харчуванні можна відмовитися.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і читати змови на залучення удачі в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають яскравими і незабутніми, але віщими не є.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки

Цитата дня: «Справжнє кохання не може говорити, тому що справжнє почуття виражається, скоріше справою, ніж словами» (Вільям Шекспір).

