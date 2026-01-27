- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 27 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: на успіх можна сподіватися тільки в тих справах, які мають на меті творення, від руйнування необхідно відмовитися.
Символ дня: Джерело.
Стихія дня: Вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: желевий, медовий, бурштиновий.
Щасливі камені дня: бурштин уваровіт, сардонікс.
За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають у легкій формі й минають швидко, але тільки в тому разі, якщо їх не запустити.
Харчування дня: від будь-яких обмежень у харчуванні можна відмовитися.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і читати змови на залучення удачі в бізнесі та фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають яскравими і незабутніми, але віщими не є.
Табу дня: небажано вирушати в поїздки
Цитата дня: «Справжнє кохання не може говорити, тому що справжнє почуття виражається, скоріше справою, ніж словами» (Вільям Шекспір).
