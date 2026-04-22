Астрологічний прогноз на 22 квітня

Журавлі / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли, займаючись розв’язанням професійних питань, не варто забувати про особисте життя, у якому можливі важливі та приємні події.

Символ дня: Журавлі.

Реклама

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, кобальтовий.

Щасливі камені дня: гіацинт, цитрин.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають дуже швидко, особливо якщо оперативно вжити заходів щодо їхнього лікування.

Харчування дня: у харчуванні потрібно дотримуватися поміркованості — недоїдати так само шкідливо, як і переїдати.

Стрижка дня: стрижку бажано відкласти на інший день.

Реклама

Дачні роботи дня: можна висаджувати розсаду в тепличний ґрунт.

Магія і містика дня: потрібно виготовляти талісмани, мета яких — привернути кохання і дружбу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, не можна залишати їх без уваги.

Табу дня: не можна ні з ким конфліктувати і скаржитися на життя.

Реклама

Цитата дня: «Виховання — найкращий припас до старості» (Аристотель).

Читайте також: