- Астрологія
Астрологічний прогноз на 22 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли, займаючись розв’язанням професійних питань, не варто забувати про особисте життя, у якому можливі важливі та приємні події.
Символ дня: Журавлі.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: синій, волошковий, кобальтовий.
Щасливі камені дня: гіацинт, цитрин.
За яку частину тіла відповідає: бронхи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають дуже швидко, особливо якщо оперативно вжити заходів щодо їхнього лікування.
Харчування дня: у харчуванні потрібно дотримуватися поміркованості — недоїдати так само шкідливо, як і переїдати.
Стрижка дня: стрижку бажано відкласти на інший день.
Дачні роботи дня: можна висаджувати розсаду в тепличний ґрунт.
Магія і містика дня: потрібно виготовляти талісмани, мета яких — привернути кохання і дружбу.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, не можна залишати їх без уваги.
Табу дня: не можна ні з ким конфліктувати і скаржитися на життя.
Цитата дня: «Виховання — найкращий припас до старості» (Аристотель).
