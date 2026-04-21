ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з металевими деталями і спідниці зі шлейфом: модель з вітіліго Вінні Гарлоу на прем’єрі фільму

31-річна канадська модель у гламурному аутфіті з’явилася на прем’єрі довгоочікуваного сиквелу.

Автор публікації
Аліна Онопа
Вінні Гарлоу

Вінні Гарлоу / © Associated Press

Вінні Гарлоу — дівчина, яка досягла успіху у модельній кар’єрі, страждаючи від захворювання вітіліго — порушення пігментації шкіри. Вона — часта гостя різних заходів, яка завжди демонструє красиві образи. От і цього разу Вінні з’явилася в ефектному аутфіті — вона відвідала прем’єру фільму «Диявол носить Прада 2» у Нью-Йорку.

Вінні Гарлоу / © Associated Press

Вінні Гарлоу / © Associated Press

На ній було кутюрне вбрання Stephane Rolland з колекції Fall 2025, натхненний іконографією Стародавнього Єгипту та структурованим кінематографічним стилем. Вбрання складалося з екстравагантного чорного верху з глибоким декольте, оздобленого металевими золотими та срібними деталями і камінням, та чорної спідниці фасону «русалка» із структурованим кроєм у зоні стегон і з довгим шлейфом.

Вінні Гарлоу / © Associated Press

Вінні Гарлоу / © Associated Press

Модель накрутила волосся у кучері і зібрала його у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і коричневою помадою та ніжний манікюр із декором. Лук вона завершила прикрасами у вигляді очей від бренду Nino Sepo.

Вінні Гарлоу / © Associated Press

Вінні Гарлоу / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie