У вбранні з металевими деталями і спідниці зі шлейфом: модель з вітіліго Вінні Гарлоу на прем’єрі фільму

Вінні Гарлоу / © Associated Press

Вінні Гарлоу — дівчина, яка досягла успіху у модельній кар’єрі, страждаючи від захворювання вітіліго — порушення пігментації шкіри. Вона — часта гостя різних заходів, яка завжди демонструє красиві образи. От і цього разу Вінні з’явилася в ефектному аутфіті — вона відвідала прем’єру фільму «Диявол носить Прада 2» у Нью-Йорку.

На ній було кутюрне вбрання Stephane Rolland з колекції Fall 2025, натхненний іконографією Стародавнього Єгипту та структурованим кінематографічним стилем. Вбрання складалося з екстравагантного чорного верху з глибоким декольте, оздобленого металевими золотими та срібними деталями і камінням, та чорної спідниці фасону «русалка» із структурованим кроєм у зоні стегон і з довгим шлейфом.

Модель накрутила волосся у кучері і зібрала його у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і коричневою помадою та ніжний манікюр із декором. Лук вона завершила прикрасами у вигляді очей від бренду Nino Sepo.

