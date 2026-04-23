Астрологічний прогноз на 23 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли особливої сили набувають слова, тож до кожного висловлювання потрібно ставитися з особливою обережністю. Усе, що ми говоримо, наділяється потужною енергетикою, що призводить до її блискавичного втілення в життя, тож будь-які слова й побажання мають бути винятково позитивними.
Символ дня: Роза вітрів.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: білий, бузковий, ліловий.
Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп, білий корал.
За яку частину тіла відповідає: легені.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минуть без наслідків тільки в тому разі, якщо лікування буде повноцінним і комплексним.
Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні, підбираючи нову дієту.
Стрижка дня: стригтися сьогодні не варто.
Дачні роботи дня: будь-які садово-городні роботи виявляться успішними.
Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани, що привертають удачу в усіх сферах життя і діяльності
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але для того, щоб їх розшифрувати, доведеться звернутися до спеціальної літератури.
Табу дня: обман із корисливою метою перебуває під забороною завжди, але цього дня він особливо небезпечний.
Цитата дня: «Ме6рилом справедливості не може бути більшість голосів» (Фрідріх Шиллер).
Читайте також: