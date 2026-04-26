Астрологічний прогноз на 26 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики
Астрологічна порада дня: день, коли, незважаючи на вихідний, можна братися до будь-яких — особливо ділових і фінансових — починань.
Символ дня: джерело.
Стихія дня: Вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливі кольори дня: жовтий, медовий, бурштиновий.
Щасливі камені дня: бурштин, бірюза, сардонікс.
За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.
Хвороби дня: хворобам, які почалися цього дня, протистоять сили організму, але допомогти їм не лише можна, а й потрібно.
Харчування дня: не можна обмежувати себе в харчуванні.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вона може погіршити самопочуття і послабити енергетику організму.
Дачні роботи дня: інтенсивного поливання потребують рослини з їстівною надземною частиною.
Магія і містика дня: можна читати змови на залучення удачі у справах, бізнесі та фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі цілком можуть виявитися пророчими, але їхнє розшифрування потребуватиме деяких зусиль.
Табу дня: не можна вирушати в поїздки й подорожі.
Цитата дня: «Ніколи не запам’ятовуйте те, що ви можете знайти в книжці» (Альберт Ейнштейн).
Читайте також:
Транзит Урана в Близнятах: як на нас вплине ця ключова подія весни 2026 року
Час щасливих шансів і доходу: три знаки, яким пощастить із грошима у квітні 2026 року
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час