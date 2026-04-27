ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 27 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Вогняний меч

Вогняний меч

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли у всіх сферах життя можна домогтися будь-якої — навіть наймасштабнішої і найграндіознішої — грандіозної мети, особливо якщо націлюватися не на результат, а на процес.

Символ дня: вогняний меч.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: вогняний опал, сердолік, гематит, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які потрібно зустрічати у всеозброєнні: підготувати необхідні ліки, перейти на дієту, більше гуляти на свіжому повітрі.

Харчування дня: необхідно відмовитися не тільки від жирної їжі, а й від страв із круп.

Стрижка дня: стригтися бажано тільки в разі потреби.

Дачні роботи дня: можна прищеплювати плодові дерева.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують силу напівдорогоцінного виробного каміння.

Сни дня: важливий не сам сон, а його «післясмак»: якщо він приємний, значить, і він обіцяє хороші події в житті.

Табу дня: небажано робити різкі рухи, якої б сфери життя вони не стосувалися.

Цитата дня: «Щоб бути незамінною, потрібно весь час змінюватися» (Коко Шанель).

Читайте також:

