Астрологічний прогноз на 27 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли у всіх сферах життя можна домогтися будь-якої — навіть наймасштабнішої і найграндіознішої — грандіозної мети, особливо якщо націлюватися не на результат, а на процес.
Символ дня: вогняний меч.
Стихія дня: Вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.
Щасливі камені дня: вогняний опал, сердолік, гематит, селеніт.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які потрібно зустрічати у всеозброєнні: підготувати необхідні ліки, перейти на дієту, більше гуляти на свіжому повітрі.
Харчування дня: необхідно відмовитися не тільки від жирної їжі, а й від страв із круп.
Стрижка дня: стригтися бажано тільки в разі потреби.
Дачні роботи дня: можна прищеплювати плодові дерева.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують силу напівдорогоцінного виробного каміння.
Сни дня: важливий не сам сон, а його «післясмак»: якщо він приємний, значить, і він обіцяє хороші події в житті.
Табу дня: небажано робити різкі рухи, якої б сфери життя вони не стосувалися.
Цитата дня: «Щоб бути незамінною, потрібно весь час змінюватися» (Коко Шанель).
Читайте також:
Транзит Урана в Близнятах: як на нас вплине ця ключова подія весни 2026 року
Час щасливих шансів і доходу: три знаки, яким пощастить із грошима у квітні 2026 року
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час