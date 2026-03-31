Астрологічний прогноз на 31 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день несприятливий для початку нових справ, тому не тільки можна, а й потрібно доводити до ладу старі, підтягуючи завислі «хвости».
Символ дня: Колесо.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: синій, бірюзовий, ультрамарин.
Щасливі камені дня: опал, рубін.
За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, є довгограючими, тому не варто їх запускати — потрібно відразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: необхідно відмовитися від їжі, яка може завдати шкоди печінці — насамперед, жирного і смаженого
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися категорично.
Дачні роботи дня: рослинам необхідний інтенсивний полив.
Магія і містика дня: можна створювати талісмани й обереги з використанням цілющих трав.
Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на проблеми, які необхідно вирішувати негайно.
Табу дня: від поїздок і подорожей потрібно відмовитися.
Цитата дня: «Життя має точнісінько ту цінність, якою ми хочемо його наділити» (Інгмар Бергман).
