Астрологиня назвала знаки зодіаку, які здаються за перших же труднощів
Обійтися без професійних — і життєвих — труднощів не вдається нікому, включно з найвезучішими й найуспішнішими людьми.
А ось реагуємо ми на них по-різному: когось не можна зломити нічим, а хтось зовсім не вміє боротися з проблемами.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здаються за перших же труднощів.
Риби
Риби — за рідкісним винятком — через свою тонку душевну організацію не люблять різких рухів: вони порушують плавну течію життя, до якої вони звикли. І представникам знака допомагає у цьому притаманна їм гнучкість — вона допомагає успішно обходити гострі кути.
Рак
Ракам легше поступитися обставинам і програти, аніж почати долати перешкоди. Для цього представникам знака доводиться виходити із зони комфорту — тобто покидати «мушлю», яка слугує їм прихистком, на що вони йдуть дуже рідко і лише у разі крайньої необхідності.
Терези
Терези — як представники найдипломатичнішого і наймиролюбнішого знака зодіаку — не люблять боротися за місце під сонцем, хоч би який характер ця боротьба мала. Їм простіше відійти убік, дозволивши суперникам витрачати час і сили, а потім, коли інші втомляться, мовчки забрати своє.
