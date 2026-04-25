Астрологиня назвала знаки зодіаку, які здаються за перших же труднощів

А ось реагуємо ми на них по-різному: когось не можна зломити нічим, а хтось зовсім не вміє боротися з проблемами.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здаються за перших же труднощів.

Риби

Риби — за рідкісним винятком — через свою тонку душевну організацію не люблять різких рухів: вони порушують плавну течію життя, до якої вони звикли. І представникам знака допомагає у цьому притаманна їм гнучкість — вона допомагає успішно обходити гострі кути.

Рак

Ракам легше поступитися обставинам і програти, аніж почати долати перешкоди. Для цього представникам знака доводиться виходити із зони комфорту — тобто покидати «мушлю», яка слугує їм прихистком, на що вони йдуть дуже рідко і лише у разі крайньої необхідності.

Терези

Терези — як представники найдипломатичнішого і наймиролюбнішого знака зодіаку — не люблять боротися за місце під сонцем, хоч би який характер ця боротьба мала. Їм простіше відійти убік, дозволивши суперникам витрачати час і сили, а потім, коли інші втомляться, мовчки забрати своє.

