Астрологічний прогноз на 25 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: бажано відмовитися від будь-яких — зокрема й побутових — починань, оскільки бажаного результату вони не дадуть
Символ дня: Нетопир.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: жовтий, помаранчевий, кораловий, теракотовий.
Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли, змійовик.
За яку частину тіла відповідає: серце.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня будуть зумовлені зниженням імунітету, тому необхідно вжити заходів щодо його зміцнення.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і грибів, під забороною також перебувають шкідливі звички — алкоголь і куріння.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вважається, що вона може привернути хвороби і неприємності.
Дачні роботи дня: можна проводити обрізку дерев і чагарників.
Магія і містика дня: небажано насильно займатися любовною магією — не можна з її допомогою примушувати кого-небудь до романтичних почуттів.
Сни дня: сни нинішньої ночі, яким би не був їхній сюжет, нічого поганого людині не віщують.
Табу дня: не можна без зайвої потреби дивитися в дзеркала.
Цитата дня: «Набуваючи звичку до читання, ви будуєте для себе притулок практично від усіх страждань життя» (Сомерсет Моем).
