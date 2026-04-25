ТСН у соціальних мережах

Астрологія
61
2 хв

Астрологічний прогноз на 25 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
чорні перли

Чорні перли / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: бажано відмовитися від будь-яких — зокрема й побутових — починань, оскільки бажаного результату вони не дадуть

Символ дня: Нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: жовтий, помаранчевий, кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня будуть зумовлені зниженням імунітету, тому необхідно вжити заходів щодо його зміцнення.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і грибів, під забороною також перебувають шкідливі звички — алкоголь і куріння.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вважається, що вона може привернути хвороби і неприємності.

Дачні роботи дня: можна проводити обрізку дерев і чагарників.

Магія і містика дня: небажано насильно займатися любовною магією — не можна з її допомогою примушувати кого-небудь до романтичних почуттів.

Сни дня: сни нинішньої ночі, яким би не був їхній сюжет, нічого поганого людині не віщують.

Табу дня: не можна без зайвої потреби дивитися в дзеркала.

Цитата дня: «Набуваючи звичку до читання, ви будуєте для себе притулок практично від усіх страждань життя» (Сомерсет Моем).

Дата публікації
Кількість переглядів
61
