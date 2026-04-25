Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна витрачати гроші бездумно
Перший у місячному циклі небезпечний день, що характеризується активізацією сил зла.
Його небезпека полягає в тому, що ми можемо бути введені в оману й ошукані найрізноманітнішими — як сторонніми, так і близькими — людьми. Також дуже важливо обережно і дбайливо ставитися до фінансів, інакше збитків не уникнути.
Сьогодні, 25 квітня, обережно поводитися з фінансами важливо представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна витрачати гроші бездумно.
Овен
Овни вкотре можуть стати жертвами своєї стрімкості, яка не дасть їм подумати над тим, чи потрібна їм дороговартісна річ, чи ні: вони спершу придбають її, а потім зрозуміють, що без неї можна було й обійтися. Можливо, перед тим, як сплатити за неї, потрібно хоч трохи подумати.
Близнята
Близнята радше залишаться без обіду, ніж без нового предмета для свого безмежного гардероба, і сьогодні вони з найрішучішими намірами можуть вирушити на шопінг. Зірки не просять їх відмовитися від закупів, оскільки це неможливо, але просять робити їх обдумано.
Стрілець
Стрільці часто керуються спонтанними рішеннями в усьому, і стосунки з грошима в цьому сенсі — не виняток. Вони спочатку витрачають їх на найнесподіваніші — і часто непотрібні їм — речі, і тільки потім думають, навіщо вони це зробили — сьогодні витрачати кошти бездумно небезпечно.
