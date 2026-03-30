Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких можна назвати ангелами
Ми досить часто — коли щиро, а коли й не дуже — порівнюємо когось із людей, що нас оточують, з ангелами.
На наш погляд, вони мають цілу низку позитивних якостей, властивих небожителям.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можна назвати ангелами.
Риби
Риби — найдобріші й наймилосердніші представники зодіакального кола, які співчувають усім без винятку, включно з власними ворогами й недоброзичливцями, не кажучи вже про друзів і близьких. Ті з нас, хто особисто знайомий з ними, прекрасно знають, що до них можна звернутися в будь-який час і з будь-яким проханням — вони не відмовлять.
Терези
Терези — як головні дипломати зодіаку — цілком можуть вважатися ангелами за свою миротворчу діяльність. Дізнавшись про конфлікт між знайомими їм людьми, вони зроблять усе для того, щоб згладити гострі кути й умовити протиборчі сторони дійти до довгоочікуваної згоди, а це, як кажуть у таких випадках, дорогого вартує.
Рак
Раки, яких астрологи називають найсімейнішим знаком зодіакального кола, і щодо сторонніх їм людей виявляють якості, які властиві тільки турботливим батькам або бабусям і дідусям. Вони готові опікуватися будь-якою людиною, яка потребує допомоги, турботи й уваги, і водночас нічого не просити натомість.
