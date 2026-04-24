- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 579
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, у яких завжди гарний настрій
Наш настрій залежить від безлічі факторів, тому він і змінюється, як показники атмосферного тиску на барометрі.
У когось вони зашкалюють на оптимістичних показниках, у когось — на песимістичних, але є й ті, хто ніколи не сумує.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, у яких завжди гарний настрій.
Стрілець
Стрільців дуже важко «збити з ніг» — не варто й намагатися. Водночас їх у жодному разі не можна назвати байдужими — у скрутних ситуаціях вони, як і всі, впадають у відчай, але дуже швидко опановують себе і знову знаходять можливість дивитися на світ із радістю та оптимізмом.
Близнята
Близнята рідко бувають у поганому настрої завдяки легкості свого характеру — вони просто не заглиблюються в суть речей, яка могла б порушити їхню внутрішню гармонію. Ну а щоб подібного не сталося, вони схоплюють усе поверхово, не даючи собі змоги переживати й засмучуватися.
Терези
Терези, для яких дуже важлива душевна рівновага, всіма силами намагаються її не порушувати. Ну а оскільки найкращий спосіб зробити це — перебувати під впливом поганого настрою, представники знака ретельно намагаються уникати як його, так і будь-яких чинників, що можуть його зіпсувати.
