Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 20–26 квітня

Озеро у вигляді серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 20 до 26 квітня?

Близнята

Близнятам, які останнім часом відчувають, що їхні стосунки з близькою людиною поступово сходять нанівець, треба подумати про те, чи варто їх продовжувати. Можливо, є сенс відпустити її на всі чотири боки — в хорошому сенсі цього слова: тримати кохану людину в полоні — не дуже гарна ідея. Тим паче, що новий знайомий, який з’явиться в найближчому колі спілкування представників знака найближчим часом, цілком може посісти вакантне місце. Головне — сприйняти знайомство з ним без упередженого ставлення, оскільки це може утруднити взаєморозуміння.

Діва

Дівам не варто розраховувати на те, що нові стосунки, які щойно почалися, вибудуються самі собою — без будь-яких зусиль з їхнього боку. Над соціальними зв’язками — родинними, дружніми та, особливо, любовними — потрібно працювати, і нинішній випадок винятком із загального правила не є. Проте в цьому разі вони виявляться такими, як хочеться представникам знака — романтичними, але водночас стабільними і, як наслідок, щасливими. А ось очікуючи, доки все складеться само собою, можна отримати зовсім не те, чого хотілося від самого початку.

Скорпіон

Скорпіонам — щоправда, лише тим, у яких пауза в особистих стосунках надто сильно затягнулася — не можна ігнорувати знаки уваги, які надходять від сторонніх людей, особливо якщо йдеться про протилежну стать. У нашому житті нічого не відбувається випадково, і взаємини, що зароджуються, мають не лише свої «корені», а й «гілки» у вигляді далекосяжних наслідків. Хочеться того представникам знака чи ні, але саме ця людина затримається в їхньому житті надовго, тож є сенс придивитися до неї заздалегідь.

Читайте також: