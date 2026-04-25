Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 27 квітня до 3 травня.

Понеділок, 27 квітня

День — і логічно, що цього місяця він випадає на понеділок — самими зірками призначений для активної, цілеспрямованої та масштабної діяльності. Що грандіознішими будуть наші наміри, то серйознішими й переконливішими виявляться результати — і професійні, і фінансові, і особисті. Не можна кидати на пів дорозі проєкти, розпочаті раніше, — у них обов’язково треба поставити фінальну крапку. Час також сприятливий для занять доброчинністю: вона подарує не лише душевний спокій, а й відчутну користь — як тим, кому ми допоможемо, так і нам самим.

Вівторок, 28 квітня

День, коли до оточення — навіть якщо зазвичай воно викликає у нас негативні емоції — потрібно мати тільки добрі почуття, Будь-які погані думки і злі вчинки дадуть змогу дуже швидко дізнатися, як працює закон бумеранга — утім, давати негативу розгулятися небажано і в будь-який інший день. Також зірки рекомендують робити оточенню подарунки, навіть якщо для них немає очевидного приводу. До того ж вони зовсім необов’язково повинні бути дорогими та статусними: навіть невеликий сувенір, підібраний з урахуванням симпатій та інтересів людини, може буквально окрилити її.

Середа, 29 квітня

День, астрологічним символом якого є колесо, що повертає в життя події та людей з минулого. Крім цікавих зустрічей і відчуття дежа-вю, він приносить важливу й потрібну можливість проаналізувати припущені раніше прикрі помилки й, з’ясувавши їхню причину, уникнути таких хиб у майбутньому. Час також сприятливий для роботи над помилками — передусім, у тих справах, які рухаються вкрай повільно або не в той бік: необхідно зупинитися, проаналізувати свої дії й зрозуміти, що ми робимо не так.

Четвер, 30 квітня

День, коли удача супроводжує кожного з нас — її забезпечує потужна космічна енергія, що накриває Землю. Головне — припинити будувати плани, а почати діяти, навіть якщо тактика і стратегія досягнення цілей викликають у нас запитання. Тут головне — зробити перший крок, відклавши сумніви й вагання, тоді все інше почне складатися саме собою. До того ж день може виявитися доволі напруженим: навантаження на психіку буде сильним, протиставити йому можна — і треба! — режим праці та відпочинку, якого особливо важливо дотримуватися в цей час.

П’ятниця, 1 травня

День, який астрологи часто називають часом перевірки на міцність: дуже важливо, хоч би як складалися обставини, виявити витримку, не даючи їм узяти над нами гору. Не варто кидати роботу над проєктом, який почав буксувати, а тому видається безперспективним, — зірки радять зробити останній ривок, який виявиться не тільки завершальним, а й успішним.

Субота, 2 травня

День загальної світової гармонії, яку не можна порушувати, інакше можна зламати крихкий мир — як у душі, так і в навколишньому світі. Небажано дозволяти собі не тільки різкі й ризиковані дії та злі слова, а й недобрі думки. Ладнатимуться лише ті справи — незалежно від їхньої властивості, — якими люди займаються спокійно, без поспіху. Також можуть скластися сприятливі умови для примирення з людиною, з якою нас останнім часом розлучили обставини, — сьогодні встановиться рідкісне взаєморозуміння.

Неділя, 3 травня

День, коли не можна не тільки сумувати і засмучуватися, а й просто журитися. Наш час не завжди сприяє проведенню свят, які астрологи порекомендували б улаштувати в інший час, але підтримувати гарний настрій необхідно, знаходячи позитив навіть у негативі. Насамперед гарний настрій має бути у спілкуванні з коханими людьми — не варто ним нехтувати.

