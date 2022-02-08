Млинці "Підгірські": рецепт оригінальної угорської страви

Млинці з начинкою, запецені в духовці - це прекрасна ідея у будь-яку пору року.
Бліжче до Масниці ми починаємо збирати рецепти млинців та страв із млинців. Цей рецепт - угорській.
Інгредієнти:
- 250 г борошна
- 2 яйця
- 500 г молока
- сіль
- жир або олія
Для начинки:
- 300 г картоплі
- 200 г овечого сиру (можна й коров'ячого)
- 200 г сметани
- кріп
- сіль
Приготування
Яйця добре вимішати із борошном, щіпкою солі та молоком. Млинці випікати трохи товщими за звичайні.
Картоплю зварити в кожушках, почистити та ще теплою пропустити через м'ясорубку. Вимішати з сиром та загорнути цю начинку в млинці.
Укласти млинці з начинкою в змащену жиром або олією ємність, залити сметаною з посіченим кропом та запекти все у духовці.
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