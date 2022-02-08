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Млинці "Підгірські": рецепт оригінальної угорської страви

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Млинці "Підгірські": рецепт оригінальної угорської страви

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Млинці з начинкою, запецені в духовці - це прекрасна ідея у будь-яку пору року.

Бліжче до Масниці ми починаємо збирати рецепти млинців та страв із млинців. Цей рецепт - угорській. 

Інгредієнти:

  • 250 г борошна
  • 2 яйця
  • 500 г молока
  • сіль
  • жир або олія

Для начинки:

  • 300 г картоплі
  • 200 г овечого сиру (можна й коров'ячого)
  • 200 г сметани
  • кріп
  • сіль

Приготування

Яйця добре вимішати із борошном, щіпкою солі та молоком. Млинці випікати трохи товщими за звичайні. 

Картоплю зварити в кожушках, почистити та ще теплою пропустити через м'ясорубку. Вимішати з сиром та загорнути цю начинку в млинці. 

Укласти млинці з начинкою в змащену жиром або олією ємність, залити сметаною з посіченим кропом та запекти все у духовці. 

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