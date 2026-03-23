ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто мстити своїм кривдникам

День, коли взаєморозуміння між людьми ускладнюються: в особистому житті можливі сварки, на роботі — конфлікти.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У цей час також може скластися ситуація, за якої в нас з’явиться можливість звести рахунки з людиною, яка образила нас — робити цього не рекомендується.

Сьогодні, 23 березня, відіграватися на своїх кривдниках не варто всім знакам зодіаку, але трьом із них мстити їм категорично протипоказано.

Овен

Овни, що вирізняються злопам’ятністю і мстивістю, за кожної слушної нагоди намагаються пригадати зло людині, яка мала необережність їх зачепити. Але сьогодні обставини можуть скластися так, що вони, виривши комусь яму, потраплять у неї самі.

Стрілець

Стрільці — люди незлопам’ятні, плани помсти вони будують протягом кількох годин після інциденту, під час якого їх образили, а потім заспокоюються. Сьогодні ж у них прокинеться мстивість, яка не доведе до добра — вони гарантовано отримають здачі.

Козоріг

Козороги не так часто затаюють злість на будь-кого — вони вважають за краще вилити свій гнів одразу, не відкладаючи процес відплати в довгу шухляду. Сьогодні їм необхідно опанувати себе і відмовитися від можливості помститися, оскільки бумеранг може дати про себе знати дуже швидко.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie