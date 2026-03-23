Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто мстити своїм кривдникам
День, коли взаєморозуміння між людьми ускладнюються: в особистому житті можливі сварки, на роботі — конфлікти.
У цей час також може скластися ситуація, за якої в нас з’явиться можливість звести рахунки з людиною, яка образила нас — робити цього не рекомендується.
Сьогодні, 23 березня, відіграватися на своїх кривдниках не варто всім знакам зодіаку, але трьом із них мстити їм категорично протипоказано.
Овен
Овни, що вирізняються злопам’ятністю і мстивістю, за кожної слушної нагоди намагаються пригадати зло людині, яка мала необережність їх зачепити. Але сьогодні обставини можуть скластися так, що вони, виривши комусь яму, потраплять у неї самі.
Стрілець
Стрільці — люди незлопам’ятні, плани помсти вони будують протягом кількох годин після інциденту, під час якого їх образили, а потім заспокоюються. Сьогодні ж у них прокинеться мстивість, яка не доведе до добра — вони гарантовано отримають здачі.
Козоріг
Козороги не так часто затаюють злість на будь-кого — вони вважають за краще вилити свій гнів одразу, не відкладаючи процес відплати в довгу шухляду. Сьогодні їм необхідно опанувати себе і відмовитися від можливості помститися, оскільки бумеранг може дати про себе знати дуже швидко.
