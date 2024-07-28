Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 липня?

День яскраво вираженої негативної енергетики, коли настрій наполегливо прагне до нуля, тому потрібні серйозні моральні зусилля, щоб утримувати його на необхідному – хоча б середньому – рівні. У жодному разі не можна з'ясовувати стосунки з близькими людьми: покращити їх таким чином не вдасться, а ось погіршити – цілком. Не варто вплутуватися в суперечки замість істини, до знаходження якої ми прагнемо в таких випадках, можна отримати неприємний конфлікт з далекосяжними наслідками. Не можна також, піддавшись хвилинній слабкості, відмовлятися від поставленої мети – згодом про свою лінощі або малодушність доведеться пошкодувати.

Риби

Риби зможуть отримати важливу професійну – або особисту – інформацію, яка дозволить їм вирішити серйозне питання, яке стоїть перед ними вже досить давно. Для того щоб стати її власниками, не потрібно буде вирушати до бібліотеки або «занурюватися» в Інтернет, досить якнайменше говорити і водночас – уважно слухати, що говорять люди, що їх оточують. Таким чином можна отримати унікальні відомості і, зв'язавши їх воєдино, зрозуміти, як правильно діяти в ситуації, що склалася.

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