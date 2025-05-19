Блохи: що про них варто знати, якщо у вас є домашні улюбленці / © Credits

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На сторінці centralna.vet розповіли про найпоширеніші міфи про бліх та розвінчали їх. Якщо у вас є пухнастий друг — ця інформація для вас дуже важлива.

Міф 1: «Якщо не бачу бліх, значить їх немає»

Цей міф — найнебезпечніший. Більшість господарів звертаються до ветеринарів лише тоді, коли вже бачать бліх на шерсті. Але в реальності лише 5% бліх мешкає безпосередньо на тварині. Решта 95% — це яйця, личинки та лялечки, які ховаються у будинку: у плінтусах, килимах, під меблями, на лежанках, у тріщинах підлоги.

Одна самка блохи відкладає до 50 яєць щодня. І навіть якщо вам здається, що вдома все чисто — невидимі оку стадії розвитку паразитів можуть тривалий час існувати у середовищі.

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Правда: блохи можуть бути присутні у помешканні навіть без явних ознак. Профілактика — єдиний надійний спосіб боротьби.

Міф 2: «Мій улюбленець не гуляє на вулиці — блохи йому не загрожують»

Навіть якщо ваш пес або кіт не залишає стін дому, це не означає, що він у безпеці. Блохи легко можуть потрапити у житло:

з під’їзду чи підвалу (особливо у багатоповерхівках);

через інфіковану підстилку, речі чи меблі;

на одязі та взутті людини — ви можете принести їх із прогулянки, магазину чи транспорту.

Правда: домашні тварини також потребують захисту від бліх, навіть якщо вони живуть лише у квартирі.

Міф 3: «Шампунь від бліх — достатній захист»

Шампуні від бліх — це хороший екстрений засіб, але не більше. Вони лише вбивають тих бліх, які вже є на тілі тварини та не мають тривалої захисної дії. Через кілька годин після купання улюбленець знову може стати «жертвою» нових паразитів.

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Правда: надійна профілактика — це краплі, спреї, таблетки чи спеціальні ошийники, які діють протягом тижнів або навіть місяців.

Міф 4: «Взимку блохи зникають»

На жаль, блохи не гинуть із настанням холодів. У квартирах, підвалах, котельнях, на килимах та у теплих лежанках вони чудово виживають. І навіть у зимовий період можуть активно розмножуватись, якщо не проводити регулярне оброблення.

Правда: блохи живуть цілий рік у теплих приміщеннях. Регулярне оброблення потрібне щомісяця, незалежно від сезону.

Міф 5: «Блохи не становлять великої загрози»

Це — один із найнебезпечніших міфів. Насправді блохи можуть бути не лише причиною свербежу. Вони викликають:

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алергічні реакції та дерматити;

гельмінтоз — блохи є переносниками яєць глистів;

анемію — за великої кількості паразитів, особливо у маленьких тварин;

перенесення інфекцій (наприклад, мікропаразити, які викликають серйозні хвороби у котів і собак).

Правда: блохи — це не просто дрібна «неприємність», а серйозна загроза здоров’ю домашнього улюбленця.

Як захищати тварину від бліх

Обробляйте тварину щомісяця: краплями, ошийниками, таблетками чи спреями — залежно від ваги, виду тварини та рекомендацій ветеринара. Обробляйте середовище: лежанки, меблі, килими, плінтуси — використовуйте спреї для приміщень або проводьте вологе прибирання з деззасобами. Регулярно оглядайте улюбленця: особливо у зоні живота, паху, за вухами та на холці. Не ігноруйте зиму — паразити активні цілий рік. Не забувайте про дегельмінтизацію — профілактика глистів потрібна паралельно з обробкою від бліх.

Якщо ви хочете, щоб ваш пухнастик був щасливим і здоровим — не довіряйте міфам. Блохи — це не проблема лише «вуличних» тварин. Вони тихо, майже непомітно можуть з’явитися у будь-якому домі. Але з правильним доглядом та профілактикою вам не доведеться з ними стикатись.