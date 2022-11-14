Манікюр на осінь: топ-5 модних ідей для натхнення

Не бійтеся експериментувати з дизайном нігтів, а спробуйте урізноманітнити свій звичайний однотонний манікюр оригінальними дизайнами.

Пропонуємо до вашої уваги нову добірку актуальних ідей, в якій кожна дівчина знайде щось цікаве для себе. Ці манікюри нескладні, яскраві і точно матимуть гарний вигляд з вашими осінніми аутфітами.

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