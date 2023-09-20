Карамельна шарлотка - рецепт смачного яблучного пирога

Рецепт шарлотки з карамелізованими яблуками
Шарлотка з яблуками - напевно один із найулюбленіших десертів осені та не лише. Приготувати його легко, інгредієнтів мало і вони доступні практично в будь-яку пору року.
Можна урізноманітніти звичайну шарлотку та зробити її з карамелізованими яблуками у вигляді начинки. Такий пиріг з яблуками та карамеллю виходить дещо незвичайним та надзвичайно смачним.
Рецепт шарлотки з яблуками в карамелі
Інгредієнти для приготування тіста шарлотки:
- цукор - 4 ст. л або 100 г,
- мед - 1,5 ст. л, що дорівнює 50 г,
- яйце - 1 шт,
- борошно - 6 ст. л, або 180 г,
- вершкове масло - пів стандартної пачки або 100 г,
- розпушувач - пів чайної ложки або 7 г,
- молоко - пів склянки, близько 120 г,
- на смак прянощі - кориця, кардамон.
Інгредієнти для начинки шарлотки
- яблука - 3 шт. середнього розміру або 300 г очищених,
- цукор - пів склянки або 80 г,
- масло вершкове - 20 г.
Приготування карамельної шарлотки
Готуємо начинку
- Помиті яблука наріжте кубиками
- Розтопіть у сотейнику цукор до карамельного стану поки він не стане бурштинового або темного кольору. Додайте 15 г вершкового масла, порізані яблука, перемішайте.
- Варіть суміш, постійно помішуючи, поки не випарується рідина.
Готуємо тісто для шарлотки
- Змішайте м'яке масло, цукор, мед та прянощі. Додайте яйце, знову перемішайте до однорідності.
- Змішайте просіяне борошно з розпушувачем та додайте в основну масу. Влийте молоко, перемішайте.
- Додайте карамелізовані яблука і знову перемішайте.
- Форму для випікання викладіть пергаментом, вилийте тісто.
- В розігріту до 120°C духовку випікайте пиріг 50 хвилин. Збільште до 170°C температуру випікання та тримайте в ній шарлотку ще 5 хвилин.
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