Карамельна шарлотка - рецепт смачного яблучного пирога

Шарлотка з яблуками - напевно один із найулюбленіших десертів осені та не лише. Приготувати його легко, інгредієнтів мало і вони доступні практично в будь-яку пору року.

Можна урізноманітніти звичайну шарлотку та зробити її з карамелізованими яблуками у вигляді начинки. Такий пиріг з яблуками та карамеллю виходить дещо незвичайним та надзвичайно смачним.

Рецепт шарлотки з яблуками в карамелі

Інгредієнти для приготування тіста шарлотки:

цукор - 4 ст. л або 100 г,

мед - 1,5 ст. л, що дорівнює 50 г,

яйце - 1 шт,

борошно - 6 ст. л, або 180 г,

вершкове масло - пів стандартної пачки або 100 г,

розпушувач - пів чайної ложки або 7 г,

молоко - пів склянки, близько 120 г,

на смак прянощі - кориця, кардамон.

Інгредієнти для начинки шарлотки

яблука - 3 шт. середнього розміру або 300 г очищених,

цукор - пів склянки або 80 г,

масло вершкове - 20 г.

Приготування карамельної шарлотки

Готуємо начинку

Помиті яблука наріжте кубиками

Розтопіть у сотейнику цукор до карамельного стану поки він не стане бурштинового або темного кольору. Додайте 15 г вершкового масла, порізані яблука, перемішайте.

Варіть суміш, постійно помішуючи, поки не випарується рідина.

Готуємо тісто для шарлотки

Змішайте м'яке масло, цукор, мед та прянощі. Додайте яйце, знову перемішайте до однорідності.

Змішайте просіяне борошно з розпушувачем та додайте в основну масу. Влийте молоко, перемішайте.

Додайте карамелізовані яблука і знову перемішайте.

Форму для випікання викладіть пергаментом, вилийте тісто.

В розігріту до 120°C духовку випікайте пиріг 50 хвилин. Збільште до 170°C температуру випікання та тримайте в ній шарлотку ще 5 хвилин.

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