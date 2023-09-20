Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Карамельна шарлотка - рецепт смачного яблучного пирога

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
131
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Карамельна шарлотка - рецепт смачного яблучного пирога

Карамельна шарлотка

Рецепт шарлотки з карамелізованими яблуками

Шарлотка з яблуками - напевно один із найулюбленіших десертів осені та не лише. Приготувати його легко, інгредієнтів мало і вони доступні практично в будь-яку пору року. 

Можна урізноманітніти звичайну шарлотку та зробити її з карамелізованими яблуками у вигляді начинки. Такий пиріг з яблуками та карамеллю виходить дещо незвичайним та надзвичайно смачним. 

Рецепт шарлотки з яблуками в карамелі

Інгредієнти для приготування тіста шарлотки:

  • цукор - 4 ст. л або 100 г,
  • мед - 1,5 ст. л, що дорівнює 50 г,
  • яйце - 1 шт,
  • борошно - 6 ст. л, або 180 г,
  • вершкове масло - пів стандартної пачки або 100  г,
  • розпушувач -  пів чайної ложки або 7 г,
  • молоко -  пів склянки, близько 120 г,
  • на смак прянощі - кориця, кардамон.

Інгредієнти для начинки шарлотки

  • яблука - 3 шт. середнього розміру або 300 г очищених,
  • цукор -  пів склянки  або 80 г,
  • масло вершкове - 20 г.

Приготування карамельної шарлотки 

Готуємо начинку 

  • Помиті яблука наріжте кубиками
  • Розтопіть у сотейнику цукор до карамельного стану поки він не стане бурштинового або темного кольору. Додайте 15 г вершкового масла, порізані яблука, перемішайте.
  • Варіть суміш, постійно помішуючи, поки не випарується рідина.

Готуємо тісто для шарлотки 

  • Змішайте м'яке масло, цукор, мед та прянощі. Додайте яйце, знову перемішайте до однорідності.
  • Змішайте просіяне борошно з розпушувачем та додайте в основну масу. Влийте молоко, перемішайте. 
  • Додайте карамелізовані яблука і знову перемішайте.
  • Форму для випікання викладіть пергаментом, вилийте тісто.
  • В розігріту до 120°C  духовку випікайте  пиріг 50 хвилин. Збільште до 170°C температуру випікання та тримайте в ній шарлотку ще 5 хвилин. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
131
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація