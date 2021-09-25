Мариновані гриби: швидкий рецепт

Якщо вам раптом захотілося покуштувати маринованих грибів, не проблема. Візьміть на озброєння новий рецепт, назбирайте в лісі грибів, докупіть необхідний мінімум продуктів і ви зрозумієте, що однієї порції буде замало.

Якщо ж грибних місць поблизу немає або ж ви не поціновувач тихого полювання, немає нічого простішого, ніж вирушити до того ж магазину і купити печериць або глив, що можливо в будь-який час року.

Інгредієнти:

0,5 кг грибів;

1 цибулина;

1 стручок болгарського перцю;

1 пучок зелені;

3 зубки часнику;

0,5 лимона;

1,5 столові ложки цукру;

сіль.

Приготування

Гриби вимити, очистити, маленькі залишити цілими, а великі нарізати шматочками або пластинками.

Підготовлені гриби проварити протягом 15 хвилин в підсоленій воді, після чого відцідити.

Цибулю нашаткувати тонкими півкільцями, додати нарізаний тонкою соломкою болгарський перець, подрібнену зелень, подрібнений часник, лимонний сік, всипати цукор, 1 чайну ложку солі, добре перемішати, з'єднати з грибами, акуратно вимішати і поставити в закритому посуді в холодильник.

На замітку

Мариновані таким способом печериці можна їсти вже через кілька годин, лісові гриби — через 10-12 годин, але чим довше вони настоюються, тим духмянішими і смачнішими виходять.

Для швидкого маринування добре підходять печериці та гливи. Восени краще використовувати лісові гриби, особливо смачними виходять молоді опеньки.

Зелень підбирайте на свій смак — кріп, петрушку, кінзу, базилік.

Болгарський перець перед маринуванням можна злегка обсмажити.

Закуска виходить дуже ефектною, якщо взяти по половині болгарського перцю червоного і жовтого кольору.

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