Скумбрія солона: простий рецепт

Спостерігаючи за своїм здоров'ям, ми намагаємося обмежувати кількість солі в харчуванні.

Однак зовсім виключати сіль з раціону не можна в жодному разі, тому що натрій, що міститься в ній, необхідний для нормальної роботи нервової та м'язової системи людини. Набагато раціональніше виключити з харчування консервовані промисловим способом продукти та готувати їхні аналоги в домашніх умовах.

Любите солону рибу? Тож приготуйте її самі! Кожна господиня цілком зможе самостійно засолити сьомгу чи скумбрію. До того ж, зробивши це кілька разів, ви зможете знайти оптимальний для себе смак, збільшуючи або зменшуючи кількість солі та час посолу.

Інгредієнти:

2 скумбрії

500 мл води

2 столові ложки солі

1 столова ложка цукру

2-3 лаврові листи

8-10 горошин чорного перцю

Приготування

У воду додати сіль, цукор, лавровий лист і чорний перець, довести до кипіння і проварити 2-3 хвилини, після чого остудити розсіл до кімнатної температури.

У скумбрії відрізати голову, хвіст і плавники, видалити нутрощі і очистити черевце від чорної плівки.

Підготовлену скумбрію вимити, нарізати шматочками шириною близько 2-3 см, укласти в банку, залити розсолом і витримати в холодильнику близько 1 доби.

На замітку

Подавайте солону скумбрію, притрусивши кільцями цибулі і гарнірувавши відвареною картоплею.

У такий спосіб можна солити практично будь-яку рибу: сьомгу, оселедець, кільку тощо.

Склад приправ варіюйте і за бажання додайте зубок часнику, кілька горошин запашного перцю, пару бутонів гвоздики, насіння гірчиці та коріандр.

Скумбрію можна солити не лише шматочками, а й цілими тушками, поклавши їх у скляний або емальований лоток та заливши розсолом. У такому разі рибу слід витримати у холоді довше.

Для надання скумбрії легкого золотистого відтінку під час приготування розсолу додайте до нього жменю лушпиння цибулі і 1 столову ложку чорного чаю.

Читайте також: