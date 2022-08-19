Що подивитися: 5 нових фільмів для вихідних

Кіно - найкращий спосіб відволіктися від новин, провести вечір із сім'єю чи близькою людиною, тому ми зібрали для вас ці п'ять нових різножанрових фільмів. У цій добірці кожен знайде щось цікаве для себе.

"Місіс Гарріс їде до Парижа"

Дія фільму відбувається у Лондоні 1950-х років. Головна героїня - покоївка Ада Гарріс, яка вирішує купити сукню від Christian Dior, щоб побувати на коронації королеви. Вона збирає гроші і вирушає до Парижа за пригодами.

"Прощений"

Дія фільму відбувається в Марроко, а головні герої - британці Девід та Джо Геннінгер. Якось пара їхала на вечірку друзів та збила підлітка-марроканця. Вони спробували приховати злочин змовою з місцевою поліцією. Однак, коли батько хлопчика прибуває у пошуках справедливості, він озвучує лише одне прохання - Девід і Джо повинні вирушити з ним у пустелю, щоб поховати його сина за місцевими звичаями. Фільм заснований на реальних подіях.

"Елвіс"

У картині показано історію життя, творчості та становлення короля рок-н-ролу Елвіса Преслі через призму складних взаємин із його менеджером, полковником Томом Паркером.

"13 життів"

Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про рятувальну операцію в печері Тхамлуангнангнон 2018 року, коли юнацька футбольна команда та їхній тренер опинилися у пастці в печері на 18 днів.

"Сіра людина"

Головний герой фільму - секретний агент ЦРУ Кортланд Джентрі. Після чергового завдання він отримує компромат на своє начальство і втікає, через що опиняється в розшуку.

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