Що подивитися: 5 нових фільмів для вихідних

Цікавий фільм - це гарантований спосіб провести добре вечір і зовсім неважливо, самі ви будете його дивитися чи в компанії. У цій добірці ви знайдете п'ять новинок із цікавим сюжетом.

"Там, де раки співають"

Це історія про незвичайну дівчину, яка виросла неподалік тихого містечка Барклі-Коув, загубленого в глушині Північної Кароліни. Головні плітки цього місця - історії про "болотну дівку", яка живе в будинку на болоті. Насправді молоду дівчину звати Кіа Кларк, і з юних років вона є самітницею, обожнює тварин і рослини, вивчає їх та малює. Але одного разу в місті трапляється нещасний випадок, і дівчинку підозрюють у вбивстві.

"Злочинниця Емілі"

Дівчина на ім'я Емілі опинилася в боргах, тому вона намагається влаштуватися на нормальну роботу, та скрізь отримує відмови. Якось вона знайомиться з Юсефом, який пропонує їй взяти участь в афері з кредитними картками. Так спрага легкої наживи та гострі відчуття швидко затягують Емілі у злочинний світ Лос-Анджелеса.

"Піноккіо"

Це чергова екранізація знаменитої казки італійського письменника Карло Коллоді. Фільм є кіноадаптацією однойменного мультфільму 1940 року. За сюжетом, цвіркун Джимині забирається до будинку столяра Джеппетто, який закінчує роботу над дерев'яною лялькою-маріонеткою Піноккіо. Перед сном цвіркун загадує бажання, щоб Піноккіо став живим хлопчиком, і завдяки Блакитній феї це бажання стає реальністю.

"Вишка"

Головна героїня - екстремалка Беккі, після смерті чоловіка вона вирішила зав'язати з небезпечним захопленням. Через рік після трагедії подруга Гантер вмовляє її піднятися на радіомачту заввишки 600 метрів, де вони збираються розвіяти прах покійного чоловіка Беккі, проте практично наприкінці шляху відбувається жахлива катастрофа, яка блокує дівчат.

"Я був там"

Головний герой фільму - художник графіті. Він молодий, нічого не боїться і якось вирішує проникнути до будинку одного з найбагатших мешканців міста та залишити там послання на стінах. Як результат, хлопець отримує інформацію, яка може завдати шкоди його близьким.

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