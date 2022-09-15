Королева Іспанії Летиція: простолюдинка та ікона стилю

Іспанці обожнюють свою королеву Летицію, якій сьогодні виповнюється 50 років, тому що вважають її своєю: вона навчалася у звичайній школі, під час навчання в університеті обідала в дешевих кафе, брала позику в банку на купівлю маленької квартирки в найдемократичнішому районі Мадрида. Її також цінують за те, що вона наблизила до простої людини і свого чоловіка, відкривши Філіпу очі на реальний світ, у якому живуть люди за огорожею королівського палацу. А ще вони чекають, що завдяки їй жінки королівської родини отримають рівні з чоловіками права, а гедонічний образ іспанських монархів зміниться на скромний і демократичний.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Доленосна зустріч

З Філіпом Летиція Ортіс Рокасолано познайомилася в Галісії – на зніманнях сюжету про аварію біля берегів Іспанії ліберійського танкера "Престиж". Відзнявши "картинку" і свої стендапи, вона подумала, що непогано було б отримати коментар від когось з офіційних осіб, і вони разом з оператором вирушили до членів американського уряду, які прибули на місце катастрофи. Принца Летиція побачила здалеку – його високий зріст і спортивна, підтягнута статура не давали йому шансів загубитися у натовпі. Філіп погодився прокоментувати катастрофу танкера, а насамкінець запитав, чи не погодиться Летиція якось повечеряти з ним – вона відповіла згодою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Вони зустрілися в популярному серед молоді Мадрида нічному клубі "Вулиця 54" – цей момент і став точкою відліку їхнього роману, спочатку – таємного. Їм довелося приховувати свої стосунки не тільки і не стільки від преси, скільки від королівської родини: королю Хуану Карлосу та королеві Софії така невістка, як Летиція, – страшно сказати, розлучена простолюдинка! – і в страшному сні не снилася. Складно було уявити, що вони прийдуть у захват від її кандидатури. Вони сватали синові шведську принцесу Вікторію, а тут – телеведуча сумнівного походження і з не менш сумнівною репутацією. Але серце не примусиш – Філіп зрозумів, що йому потрібна саме Летиція, і на жодну іншу жінку, як дружину і матір своїх дітей, він не згоден.

Королева Летиція / Фото: Sunday Mirror

"Розведена простолюдинка на престолі?!"

Втім, коли стало відомо, що Філіп і Летиція зустрічаються, найбільше обурювалася не королівська родина, а преса. "Розлучена простолюдинка на престолі?! – писали в тоді газети. – Такого не може і не повинно бути!" Походження Летиції справді мало відповідало королівському, особливо на тлі матері Філіпа, королеви Софії – доньки грецького короля, представниці династії Глюксбургів – гілки знаменитої Ольденбурзької династії. Дід майбутньої королеви був таксистом, мати – медсестрою, а бабуся і дід – журналістами. Їхніми слідами пішла і сама Летиція – вона закінчила факультет журналістики Мадридського університету і почала працювати на телебаченні, де досить швидко зробила кар'єру, пройшовши шлях від звичайної журналістки до ведучої вечірньої новинної програми на каналах CNN, Bloomberg TV і TVE – це стало вершиною її журналістської кар'єри. Звісно, Філіп неодноразово бачив її на телеекрані, але йому і на думку не могло спасти, що колись ця гарна, але така далека від палацового світу, в якому він народився і прожив усе своє життя, дівчина стане його дружиною. Щодо самої Летиції, то її принц Філіп цікавив лише як об'єкт щоденних новин. Про те, що чимала – і прекрасна! – половина Іспанії щиро захоплюється ним, вона навіть не думала.

Королева Летиція / Фото: Sunday Mirror

Скелети у шафі майбутньої королеви

Вперше Летиція закохалася у шістнадцять років – її коханим виявився викладач літератури з університету Естремадури Алонсо Герреро Перес. Вони прожили у цивільному шлюбі довгих десять років, та коли вирішили офіційно оформити стосунки, зрозуміли, що кохання пішло – за рік Летиція та Алонсо розійшлися. Вона досі вважає, що багато чим зобов'язана першому чоловікові – саме він навчив її розбиратися в літературі та людях, відчувати сенс і значення слів і вміти вибудовувати їх у речення так, щоб вони не просто давали максимум інформації, а й справляли враження – в майбутньому ці знання і вміння знадобилися їй у роботі на телебаченні. Летиція та Алонсо розійшлися мирно, дітей у них не було, жодних багатств вони не нажили, тож ділити їм не було чого.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція, яка стала вільною, вже працювала на телебаченні і не мала нестачі в шанувальниках, багатьом з яких вона відповідала взаємністю. Під час навчання у Мексиці Летиція познайомилася з молодим художником Вальдо Сааведра, який часто малював її. На одній із картин він зобразив дівчину топлес із паперовим корабликом у руці. Витвір так сподобався одному ресторатору з Акапулько, що він купив його і повісив в обідній залі свого ресторану, де портрет Летиції побачив музикант місцевого рокгурту, який переніс його на постер нового альбому. За кілька років це стало джерелом неприємностей як для неї, так і для королівської родини.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Втім, значно серйознішу помилку Летиція зробила, коли завагітніла від одного зі своїх коханців. Розриваючись між бажанням мати дитину і кар'єрою, майбутня королева обрала аборт, що для католицької Іспанії є серйозним злочином. Всі ці історії спалахнули в пресі напередодні весілля Філіпа та Летиції і мало не зруйнували їхній шлюб, але принц був непохитний. "Я одружуся з цією жінкою будь-що", – твердо заявив він у розмові зі своїм батьком, і королівська родина – а слідом за нею і вся Іспанія – змирилися з його рішенням.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспит на роль монаршої особи

Весілля Летиції та Філіпа відбулося 22 травня 2004 року. Наречена у створеній спеціально для неї іспанським дизайнером Мануелем Пертегасом білосніжній шовковій сукні з відкладним комірцем, прикрашеним вишивкою ручної роботи, і чотириметровим шлейфом мала одночасно розкішний, скромний та елегантний вигляд. У Мадридському кафедральному соборі Санта-Марія-ла-Реаль-де-ла-Альмудена зібралося понад тисячу осіб, включно з такими зірками, як принц Чарльз, королеви Ранія та Фабіола, а в прямому ефірі за церемонією стежило понад півтора мільярда людей. Варто було молодятам вийти на вулицю, як пішов зливний дощ – лише лінивий на той час не казав про те, яка це гарна прикмета, яка обіцяє Філіпу і Летиції довге та щасливе життя.

Королева Летиція з доньками Леонор та Софією / Фото: Getty Images

Не можна сказати, що іспанці прийняли Летицію відразу і беззастережно. Та згодом вони оцінили у ній все: і манеру одягатися (принцеса завжди підтримувала і зараз, як королева, підтримує іспанських дизайнерів), і економність (вона може з'явитися на людях у речах якогось демократичного бренду, де сукня коштує п'ятнадцять доларів, а сережки – дванадцять), і близькість до простого народу, яку Летиція постійно демонструє, відвідуючи театральні прем'єри, ресторани й нічні клуби без охоронців та гублячись у натовпі, як звичайна простолюдинка, якою вона, незважаючи на корону, не припинила бути. Але, звичайно ж, найважливішим для іспанців стало народження доньок, яких Летиція подарувала своєму чоловікові: 2005 року на світ з'явилася інфанта Леонор, 2007-го – інфанта Софія.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У червні 2014 року в історії Іспанії відбулася історична подія – король Хуан Карлос I зрікся престолу, поступившись ним своєму синові – так Філіп став королем, а Летиція – королевою. На коронації вона стояла поруч із чоловіком в елегантному білому костюмі від Філіпа Варела і посміхалася, незважаючи на сильний біль – права рука королеви, яку вона подавала для рукостискань численним гостям, була опухлою і посинілою, але іспит на роль монаршої особи Летиція витримала.

Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / Фото: Getty Images

Мила Корольова

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