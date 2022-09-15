Королева Испании Летиция: простолюдинка, разведенка, икона стиля

Испанцы обожают свою королеву Летицию, которой сегодня исполняется 50 лет, потому что считают своей: она училась в обычной школе, во время учебы в университете обедала в дешевых кафе, брала заем в банке на покупку маленькой квартирки в самом демократичном районе Мадрида. Ее также ценят за то, что она приблизила к простому люду и своего мужа, открыв Филиппу глаза на реальный мир, в котором живут люди за оградой королевского дворца. А еще они ждут, что благодаря ей женщины королевской семьи обретут равные с мужчинами права, а гедонический образ испанских монархов сменится скромным и демократическим.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Судьбоносная встреча

С Филиппом Летиция Ортис Рокасолано познакомилась в Галисии – на съемках сюжета о крушении у берегов Испании либерийского танкера "Престиж". Отсняв "картинку" и свои стендапы, она подумала, что неплохо было бы получить комментарий от кого-нибудь из официальных лиц, и они вместе с оператором отправились к прибывшим на место катастрофы членам американского правительства. Принца Летиция увидела издалека – его высокий рост и спортивная, подтянутая фигура не оставляли ему шансов затеряться в толпе. Филипп согласился прокомментировать катастрофу танкера, а напоследок просил, не согласится ли Летиция как-нибудь с ним поужинать – она ответила согласием.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Они встретились в популярном у молодежи Мадрида ночном клубе "Улица 54" – этот момент и стал точкой отсчета их романа, поначалу – тайного. Им пришлось скрывать свои отношения не только и не столько от прессы, сколько от королевской семьи: королю Хуану Карлосу и королеве Софии такая невестка, как Летиция, – страшно сказать, разведенная простолюдинка! – и в страшном сне не снилась. Трудно было представить, что они придут от ее кандидатуры в восторг. Они-то сватали сыну шведскую принцессу Викторию, а тут – телеведущая сомнительного происхождения и с не менее сомнительной репутацией. Но сердцу не прикажешь – Филипп понял, что ему нужна именно Летиция, и ни на какую другую женщину в качестве жены и матери своих детей он не согласен.

Королева Летиция / Фото: Getty Images/Fotobank

"Разведенная простолюдинка на престоле?!"

Впрочем, когда стало известно, что Филипп и Летиция встречаются, больше всего негодовала не королевская семья, а пресса. "Разведенная простолюдинка на престоле?! – писали в те дни газеты. – Такого не может и не должно быть!" Происхождение Летиции действительно мало соответствовало королевскому, особенно на фоне матери Филиппа, королевы Софии – дочери греческого короля, представительницы династии Глюксбургов – ветви знаменитой Ольденбургской династии. Дед будущей королевы был таксистом, мать – медсестрой, а бабушка и дед – журналистами. По их стопам пошла и сама Летиция – она окончила факультет журналистики Мадридского университета и начала работать на телевидении, где довольно быстро сделала карьеру, пройдя путь от простой журналистки до ведущей вечерней новостной программы на каналах CNN, Bloomberg TV и TVE – это стало вершиной ее журналистской карьеры. Разумеется, Филипп неоднократно видел ее на телеэкране, но ему и в голову не могло прийти, что когда-нибудь эта красивая, но такая далекая от дворцового мира, в котором он родился и прожил всю свою жизнь, девушка станет его женой. Что до самой Летиции, то ее принц Филипп интересовал только как объект ежедневных новостей – о том, что добрая – и прекрасная! – половина Испании искренне восхищается им, она даже не думала.

Королева Летиция / Фото: Getty Images/Fotobank

Скелеты в шкафу будущей королевы

Впервые Летиция влюбилась в шестнадцать лет – ее возлюбленным оказался преподаватель литературы из университета Экстремадуры Алонсо Герреро Перес. Они прожили в гражданском браке долгих десять лет, но, когда решили официально оформить отношения, поняли, что любовь ушла – через год Летиция и Алонсо расстались. Она до сих пор считает, что многим была обязана первому мужу – именно он научил ее разбираться в литературе и людях, чувствовать смысл и значение слов и уметь выстраивать их в предложения так, чтобы они не только давали максимум информации, но и производили впечатление – в будущем эти знания и умения пригодились ей в работе на телевидении. Летиция и Алонсо развелись мирно, детей у них не было, никаких богатств они не нажили, так что делить им было нечего.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ставшая свободной Летиция уже работала на телевидении, и у нее не было недостатка в поклонниках, многим из которых она отвечала взаимностью. Во время учебы в Мексике Летиция познакомилась с молодым художником Вальдо Сааведра, который часто рисовал Летицию. На одной из картин он запечатлел ее топлес с бумажным корабликом в руке. Холст так понравился одному ресторатору из Акапулько, что он купил его и повесил в обеденном зале своего ресторана, где портрет Летиции увидел музыкант местной рок-группы, перенесший его на постер нового альбома. Через несколько лет это стало источником неприятностей – как для нее, так и для королевской семьи.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Впрочем, куда более серьезную ошибку Летиция совершила, когда забеременела от одного из своих любовников. Разрываясь между желанием иметь ребенка и карьерой, будущая королева выбрала аборт, что для католической Испании является серьезным преступлением. Все эти истории вспыли в прессе накануне свадьбы Филиппа и Летиции и чуть было не разрушили их брак, но принц был непреклонен. "Я женюсь на этой женщине, во что бы то ни стало", – твердо заявил он в беседе со своим отцом, и королевская семья – а вслед за ней и вся Испания – смирились с его решением.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Экзамен на роль монаршей особы

Свадьба Летиции и Филиппа состоялась 22 мая 2004 года. Невеста в созданном специально для нее испанским дизайнером Мануэлем Пертегасом белоснежном шелковом платье с отложным воротничком, украшенном вышивкой ручной работы, и четырехметровым шлейфом, выглядела одновременно роскошно, скромно и элегантно. В Мадридском кафедральном соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена собралось более тысячи человек, включая таких звезд, как принц Чарльз, королевы Рания и Фабиола, а в прямом эфире за церемонией следило более полутора миллиардов человек. Стоило молодоженам выйти на улицу, как пошел проливной дождь – только ленивый в то время не говорил о том, какая это хорошая примета, обещающая Филиппу и Летиции долгую и счастливую жизнь.

Королева Летиция с дочками Леонор и Софией / Фото: Getty Images

Нельзя сказать, что испанцы приняли Летицию сразу и безоговорочно. Но со временем они оценили в ней все: и манеру одеваться (принцесса всегда поддерживала и сейчас, став королевой, поддерживает испанских дизайнеров), и экономность (она может появиться на людях в вещах какого-нибудь демократичного бренда, где футболка стоит пятнадцать долларов, а серьги – двенадцать), и близость к простому народу, которую Летиция постоянно демонстрирует, посещая театральные премьеры, рестораны и ночные клубы без охранников, и теряясь в толпе, как обычная простолюдинка, которой она, несмотря на корону, не перестала быть. Но, конечно же, самым важным для испанцев стало рождение дочерей, которых Летиция подарила своему мужу: в 2005 году на свет появилась инфанта Леонор, в 2007-м – инфанта София.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В июне 2014 года в истории Испании произошло историческое событие – король Хуан Карлос I отрекся от престола, уступив его своему сыну – так Филипп стал королем, а Летиция – королевой. На коронации она стояла рядом с мужем в элегантном белоснежном костюме от Филиппа Варела и улыбалась несмотря на сильную боль – правая рука королевы, которую она подавала для рукопожатий многочисленным гостям, опухла и посинела, но экзамен на роль монаршей особы Летиция выдержала.

Королева Летиция с дочками и свекровью королевой Софией / Фото: Getty Images

Мила Королева

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