ROG Strix SCAR 18 — флагман для справжніх геймерів і креаторів

ROG Strix SCAR 18 (G835) — це справжній ігровий монстр, створений для тих, хто звик брати максимум від кожної гри. Ноутбук оснащений флагманським процесором Intel® Core™ Ultra 9 275HX та найпотужнішою відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090, а обсяг оперативної пам’яті сягає 64 ГБ. Цей ноутбук не має компромісів: із ним можна не лише грати в найвимогливіші ігри на максимальних налаштуваннях, а й працювати над професійними проєктами, рендерити відео чи створювати 3D-контент.

18-дюймовий Mini LED-дисплей ROG Nebula HDR із роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 240 Гц забезпечує неймовірну чіткість, глибину кольору й плавність зображення. Додайте до цього стильний дизайн із підсвічуванням Aura RGB по всьому периметру корпусу, матричний дисплей AniMe Vision на кришці, а також інноваційну систему охолодження з випарною камерою на всю довжину корпусу — і отримаєте справжній флагман для перемог. До комплекту входять рюкзак і миша ROG, що стане приємним бонусом для власника. ROG Strix SCAR 18 з найпотужнішою відеокартою RTX 5090 за акційною ціною.

ROG Strix G18 — баланс стилю, потужності й мобільності

Геймерам, які хочуть отримати максимум продуктивності без компромісів у мобільності, ідеально підійде ROG Strix G18 (G815). Новітній процесор Intel® Core™ Ultra 9 275HX у парі з відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080 та 32 ГБ оперативної пам’яті, у максимальній конфігурації, гарантують плавний геймплей навіть у найновіших іграх. Дисплей ROG Nebula IPS-класу з роздільною здатністю 2,5K, частотою 240 Гц і підтримкою технологій Dolby Vision HDR та G-Sync дарує справжню насолоду під час для геймінгу й мультимедійних розваг. Цей дисплей також має спеціальне антивідблискове покриття ACR, що вирізняє лінійку ROG з-поміж інших ігрових ноутбуків.

Оновлений дизайн із плавними лініями й спортивним характером, налаштовуване Aura RGB-підсвічування, а також продумана система охолодження з випарною камерою дозволяють залишатися впевненим у стабільній роботі ноутбука навіть під час найгарячіших ігрових баталій. До того ж у комплекті — стильний рюкзак ROG.

У нових ноутбуках ROG Strix SCAR і ROG Strix усі порти розташовані на бокових гранях, забезпечуючи геймерам зручний доступ до всіх необхідних інтерфейсів. У максимальних конфігураціях ноутбуки мають два порти Thunderbolt™ 5, відеовихід HDMI 2.1, мережевий порт із пропускною здатністю 2,5 Гбіт/с і три порти USB-A – моделі ROG Strix 2025 року мають усі можливості підключення, необхідні в сучасному ноутбуку.

Ці нові моделі вирізняються особливою конструкцією корпусу, що дозволяє знімати нижню панель без інструментів, істотно спрощуючи процес апгрейду. Одного руху й натискання на спеціальну засувку достатньо, щоб повністю зняти нижню панель та отримати доступ до слотів для SSD і модулів пам’яті. Тож ці моделі створені для максимальної зручності як під час апгрейду, так і при обслуговуванні.

Обирайте 18” ігровий ноутбук ROG Strix G18 за акційними цінами від 65 999 грн.

ASUS TUF Gaming A15 — надійність, що витримує випробування

Якщо ви шукаєте поєднання потужності, витривалості й доступної ціни, зверніть увагу на ASUS TUF Gaming A15 (FA506). Це ігровий ноутбук із характером: стильний чорний корпус не лише привабливо виглядає, а й відзначається практичністю. Спеціальні структури у вигляді бджолиних стільників підкреслюють унікальний вигляд і забезпечують додаткову жорсткість корпусу та зручність при перенесенні.

Усередині — потужний процесор AMD Ryzen 5 7535HS і відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050, які гарантують високу частоту кадрів навіть у сучасних іграх із роздільною здатністю 1440p. TUF Gaming A15 оснащений усіма необхідними інтерфейсами, зокрема швидкісним портом USB Type-C з підтримкою DisplayPort і мережевим портом Gigabit Ethernet, щоб ви завжди залишалися у грі. А головне — цей ноутбук проходить суворі випробування за військовим стандартом MIL-STD-810H, тож він витримає повсякденні випробування навіть в екстремальних умовах. TUF Gaming A15 з відеокартою RTX 3050 за акційною ціною від 35 999 грн.

Чому варто обирати ноутбуки ASUS саме зараз?

У рамках «чорної п’ятниці» ці моделі та інші моделі ноутбуків ASUS доступні в офіційному онлайн-магазині «ASUS Україна» зі знижками до 30 000 грн — чудова нагода оновити техніку для ігор, роботи чи навчання за найкращою ціною. Онлайн-магазин «ASUS Україна» пропонує офіційну продукцію з гарантією, якісне обслуговування та швидку доставку по всій країні.

⚡️ Лайфхак: як заощадити ще 500 грн!

Просто зареєструйтеся на сайті магазину ASUS і використовуйте спеціальний промокод для нових користувачів. Ви отримаєте додаткові 500 грн знижки на ноутбуки, які підсумовуються з усіма акційними пропозиціями!

Не пропустіть свій шанс — обирайте потужність, стиль і надійність від ASUS і перемагайте в будь-якій грі!