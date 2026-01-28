Сидячий спосіб життя не завжди шкодить: вчені пояснили, коли він корисний

Сидіння / © pixabay.com

Сидячий спосіб життя не завжди шкодить мозку — усе залежить від того, як саме людина проводить час, сидячи. До такого висновку дійшли вчені у новому масштабному дослідженні, яке переглядає звичні уявлення про малорухливу поведінку.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідницька група під керівництвом фахівця з громадського здоров’я Пола Гардінера з Університету Квінсленда проаналізувала 85 наукових робіт, які порівнювали різні типи сидячої активності. Виявилося, що так зване «активне» сидіння — коли мозок залишається залученим — має переважно позитивний вплив на пам’ять, виконавчі функції та інші когнітивні здібності.

Натомість «пасивне» сидіння, наприклад тривалий перегляд телебачення, частіше асоціювали з негативними змінами, включно з вищим ризиком розвитку деменції. Хоч ефекти були помірними, науковці вважають їх статистично значущими.

Гардінер наголошує: більшість людей проводить сидячи багато годин щодня, тому те, як ми використовуємо цей час, має реальне значення. Простий вибір — узяти до рук книжку замість пульта — може сприяти збереженню здоров’я мозку в старшому віці.

Учені закликають оновлювати рекомендації щодо здоров’я так, щоб вони враховували різницю між типами сидіння. Зокрема, пропонують заохочувати активні розумові заняття та робити короткі перерви на рух.

«Поради щодо здоров’я можуть перейти від простих слів „сидіти менше“ до заохочення до більш розумово активної діяльності сидячи. Це може допомогти людям зробити прості, реалістичні зміни, які підтримають довгострокове здоров’я мозку та потенційно знизять ризик деменції», — зазначив Гардінер.

Нагадаємо, нове масштабне дослідження показало, що навіть 5 хвилин інтенсивного руху щодня можуть знизити ризик смерті на 10%. Вчені проаналізували дані 130 тис. людей і виявили просту формулу довголіття, доступну кожному.