Вчені дослідили можливі джерела COVID-19: що показали дослідження

Науковці продовжують досліджувати походження COVID-19, намагаючись з’ясувати, які саме тварини могли стати проміжною ланкою між кажанами – ймовірними природними носіями SARS-CoV-2 – і людиною. Останні дані свідчать, що серед основних підозрюваних – єнотоподібні собаки, цивети, сиві бамбукові щури та великий борсук.

Про це пише Nature.

ДНК-тестування дало нові підказки

Команда дослідників провела генетичний аналіз тварин, які продавалися на ринку в Ухані, щоб зрозуміти, чи їхні популяції пов’язані з регіонами, де мешкають кажани, що є природними резервуарами коронавірусів. Виявилося, що ареали проживання диких єнотоподібних собак, цивет, борсуків і щурів збігаються з місцями існування кажанів, що теоретично могло сприяти передачі вірусу.

Проте мітохондріальна ДНК єнотоподібних собак, знайдених в Ухані, не збігається з тими, що мешкають на півдні Китаю. Натомість вони мають більше спільного з популяціями центральних і південних регіонів країни. Це ставить під сумнів гіпотезу про те, що саме південний Китай став джерелом поширення вірусу через цей вид тварин.

Яким чином вірус міг поширитися

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За словами відомої вірусологині Маріон Купманс, щоб вірус передався між тваринами, потрібна була велика кількість інфікованих особин. Якщо заражених було замало, вірус просто не міг закріпитися серед популяції і мав зникнути. Поки що немає чітких доказів, що на півдні Китаю єнотоподібні собаки розводяться в такій кількості, щоб вони могли стати ключовим резервуаром вірусу.

Також можливо, що поширення інфекції відбулося через окрему партію тварин, яких могли випадково заразити кажани. У такому випадку передавачами SARS-CoV-2 могли стати й інші види, які були присутні на ринку.

Брак даних та роль політики

Еволюційний біолог Джонатан Пекар із Единбурзького університету (Велика Британія) наголошує, що відновити точну картину поширення COVID-19 неможливо без додаткових даних з початкового етапу пандемії. Науковці також зазначають, що в перші місяці пандемії багато досліджень не проводилися, ймовірно, через побоювання щодо інфікування людей і політичну ситуацію в Китаї.

Це ускладнює можливість визначити точне походження вірусу та механізм його переходу до людини. Попри це, дослідження генетичного матеріалу тварин дає нові підказки, які можуть наблизити світ до розуміння того, як і чому виникла одна з наймасштабніших пандемій сучасності.

Нагадаємо, в Україні лютують грип і COVID-19. У 16 областях запроваджують обмеження. Ба більше, лікарі прогнозують, що до квітня в Україні вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

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