Вчені виявили "нову мову" косаток, якою розмовляє група, що атакує яхти

Морські біологи заявили про унікальне відкриття: косатки, які в останні роки нападали на яхти біля Гібралтарської протоки, використовують голосові сигнали, що суттєво відрізняються від відомих раніше. Дослідники порівнюють це з появою нової мови, яку наука ще не описувала.

Про це повідомляє Unilad.

Косатки відомі складною системою комунікації. Різні популяції цих морських хижаків мають власні «діалекти», а іноді навіть схожі елементи мовлення, що свідчить про культурні зв’язки між групами.

Косатки — найбільші представники родини океанічних дельфінів і вершина харчового ланцюга в океані. Вони полюють на широкий спектр здобичі — від оселедців до синіх китів і навіть великих білих акул — і не мають природних ворогів.

Останніми роками увагу вчених привернула група косаток біля Гібралтару, яку очолює матріарх за окликом Біла Гладіс. На відміну від більшості косаток, ця група тривалий час вважалася відносно «мовчазною».

Косатки — соціальні тварини, які зазвичай живуть у матріархальних групах і активно спілкуються між собою. Їхні голосові сигнали настільки складні, що дослідники припускають існування своєрідних «мов» і навіть можливість взаємного або невзаємного розуміння між різними популяціями.

Однак нові дослідження показали, що звуки, які використовує група біля Гібралтару, суттєво відрізняються від відомих раніше.

«Ми вивчаємо цих косаток уже 30 років. Раніше вважалося, що вони дуже мовчазні, але тепер ми бачимо, що їхні сигнали абсолютно відмінні від інших», — розповів морський біолог Рено де Стефаніс.

За його словами, масштаби відмінностей приголомшують.

«З погляду культурної спадщини це надзвичайно. Це ніби раптово знайти нову людську мову посеред Європи», — зазначив учений.

Де Стефаніс також припустив, що взаєморозуміння між цією групою та іншими популяціями косаток може бути мінімальним.

«Це як різниця між арабською та латинською мовами», — пояснив він.

Результати дослідження опубліковано в журналі Journal of Marine Science and Engineering. За даними науковців, нові звукові сигнали використовує близько 40 косаток, які мешкають у районі від Гібралтарської протоки до атлантичного узбережжя Іберійського півострова та іноді доходять до Ла-Маншу.

Приблизно 15 із них брали участь в атаках на яхти. Загалом зафіксовано близько 700 випадків взаємодії з суднами, унаслідок яких декілька вітрильних човнів затонули.

Водночас у дикій природі не зафіксовано смертельних нападів косаток на людей. Однак відомі випадки смертельних інцидентів за участю косаток, які утримувалися в неволі.

Нагадаємо, раніше біля Португалії косатки-убивці атакували яхту з родиною.