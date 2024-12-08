Вчені знайшли новий спосіб пошуку інопланетян: в чому він полягає

Розширення пошуків позаземного розуму вимагає врахування багатьох додаткових факторів. Серед них — наявність планетних систем навколо зірок, умови, які можуть підтримувати життя, а також невідомі механізми, що сприяють зародженню біологічних систем.

Питання про існування розумного життя за межами Землі продовжує викликати зацікавлення вчених та громадськості. Спостереження показують, що наша планета може бути унікальним місцем для розвитку розумного життя.

Однак на появу і можливість виявлення позаземних цивілізацій впливає безліч факторів, пише Science Alert.

Група під керівництвом фізика Даніеле Соріні з Даремського університету включила темну енергію у свої розрахунки, виявивши її важливу роль. Темна енергія, яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту, становить 71,4% його матерії-енергії. Її взаємодія з гравітацією впливає на колапс пилових хмар, з яких утворюються зірки. Модель команди Соріні показала, що в оптимальних умовах зореутворення 27% матерії у Всесвіті перетворюється на зірки. У нашому Всесвіті цей показник нижчий і становить лише 23%, що свідчить про те, що життя могло зародитися у неідеальних умовах.

Як виглядав би один і той самий регіон Всесвіту з погляду кількості зірок для різних значень щільності темної енергії / Фото: Science Alert

Ці результати змушують замислитися над унікальністю Землі у Всесвіті. Як зазначає Соріні, навіть за більшої щільності темної енергії життя могло б існувати, що вказує на те, що умови нашого Всесвіту є сприятливими, але не ідеальними для появи розумного життя.

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Розширення пошуків позаземного розуму вимагає врахування багатьох додаткових факторів. Серед них — наявність планетних систем навколо зірок, умови, які можуть підтримувати життя, а також невідомі механізми, що сприяють зародженню біологічних систем. Нові відкриття допомагають звузити пошук до певних регіонів або умов, що відповідають цим параметрам.

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Лукас Ломбрізер, фізик-теоретик із Женевського університету, вважає, що подібні моделі можуть бути застосовані для вивчення гіпотетичних всесвітів, що відкриває нові можливості для розуміння космології. Такі дослідження не лише допомагають розширити пошуки позаземних цивілізацій, але й дають змогу поставити фундаментальні запитання про місце людства у Всесвіті.

Нагадаємо, що вчені знайшли спосіб "підслуховувати" розмови іншопланетян. Вчені вже понад 50 років намагаються знайти сигнали від позаземних цивілізацій, але поки безуспішно. Нове дослідження пропонує спосіб "підслухати" радіопереговори між планетами за межами Сонячної системи.