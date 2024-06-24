Вперше в історії виявлено зіткнення ядер галактик: коли це сталося 

Ця подія є найбільш ранньою з відомих науці.

Уперше в історії вчені виявили зіткнення і злиття двох надзвичайно яскравих квазарів, або активних надмасивних чорних дір, що створили активне ядро галактики, за часів космічного світанку.

Про це пише Live Science.

Ця подія сталася за 900 млн років після створення Всесвіту і таким чином є найбільш ранньою з відомих науці.

Космічним світанком астрономи називають період в історії Всесвіту, який охоплює 1 млрд років після його народження внаслідок Великого вибуху. У цей період, приблизно за 400 млн років після появи космосу, почалася епоха реіонізації, коли світло перших зірок позбавило водень електронів, що призвело до фундаментальної зміни структури галактик.

Моделі найбільш раннього Всесвіту припускають, що під час космічного світанку з хмар холодного газу могли виникнути надзвичайно величезні зірки. Вони не могли жити довго, а тому вибухали надновими і перетворювалися на чорні діри. У міру того, як розвивався і зростав Всесвіт, ці чорні діри могли зіштовхуватися і зливатися і таким чином утворилися надмасивні чорні діри.

За словами авторів дослідження, те, що злиття квазарів могло існувати в епоху реіонізації, вже відомо давно. Але вперше вдалося знайти таке злиття в цей період історії Всесвіту. Хоча раніше було виявлено вже приблизно 300 квазарів за часів космічного світанку, ще ніколи астрономи не бачили їхнього зіткнення та злиття.

Раніше вчені повідомили, що кульове зоряне скупчення, назване VVV CL002, на величезній швидкості мчить до центру Чумацького Шляху і на нього чекає незавидна доля. За словами вчених, цей об'єкт приречений на зникнення в центрі нашої галактики.

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