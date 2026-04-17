Знахідка біля річки в Китаї допомогла вченим розкрити таємницю 160 млн років

Морська губка / © Фото з відкритих джерел

Уздовж річки Янцзи в Китаї вчені виявили скам’янілість морської губки віком приблизно 550 мільйонів років. Це відкриття частково закриває 160-мільйонну прогалину між прогнозами молекулярних досліджень і фактичними викопними знахідками ранніх тварин.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Раніше вважалося, що губки з’явилися близько 700 мільйонів років тому, однак чіткі викопні докази їх існування датувалися лише приблизно 540 мільйонами років тому. Новий зразок потрапляє саме в цей «відсутній» часовий проміжок.

Дослідження провела міжнародна команда під керівництвом геобіолога Шухая Сяо у співпраці з Кембриджським університетом та Нанкінським інститутом геології та палеонтології.

Історія відкриття почалася з фотографії: кілька років тому вчений отримав знімок незвичної скам’янілості від колеги. Після детального аналізу дослідники виключили інші варіанти — зокрема корали та актинії — і дійшли висновку, що це давня губка.

Поверхня знахідки вкрита характерною сітчастою структурою з повторюваних елементів, що вказує на її спорідненість зі скляними губками. Водночас її розміри здивували дослідників: довжина скам’янілості становить близько 38 сантиметрів, а форма тіла є складною та конічною, що не відповідало попереднім уявленням про ранніх представників цієї групи.

Науковці пояснюють, що ранні губки могли бути м’якотілими та не мати мінералізованого скелета. Саме тому вони майже не збереглися у викопному літописі — такі організми руйнувалися до того, як могли скам’яніти. Лише виняткові умови, як у випадку з цією знахідкою, дозволяли їх зберегти.

Відкриття також змінює підхід до пошуку найдавнішого життя. Дослідники вважають, що необхідно звертати більше уваги на рідкісні геологічні середовища, де могли зберегтися м’якотілі організми.

«160-мільйонний проміжок у викопних рештках губок ніколи не був по-справжньому порожнім. Він був населений істотами, надто м’якими та крихкими, щоб залишити щось після себе за звичайних умов», — йдеться в статті.

