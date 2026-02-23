Кого вшановує церква 24 лютого / © pexels.com

Завтра, 24 лютого, в православному календарі Перше і Друге віднайдення глави святого Івана Хрестителя. Іван Хреститель був обезголовлений за наказом царя Ірода Антипа після прохання Соломії. За переданням, голову святого не поховали разом із тілом. Вона стала окремою святинею, яку неодноразово переховували та втрачали.

Після страти голову святого таємно поховала благочестива жінка на ім’я Іоанна — дружина царського урядовця Хузи.

Через певний час святиню знайшли двоє ченців, яким Іван Хреститель з’явився уві сні та відкрив місце поховання. Однак згодом реліквію знову було втрачено.

У IV столітті, за часів імператора Костянтина Великого, голова святого була знову знайдена — цього разу в місті Емеса (сучасна Сирія).

Святиню урочисто перенесли до Константинополя, де вона стала предметом особливого шанування. Саме цю подію Церква згадує як Друге віднайдення.

Прикмети 24 лютого

Народні прикмети 24 лютого / © pexels.com

Сильний мороз 24 лютого — весна буде пізньою, холодною.

Пташки співають голосно — весна буде ранньою та теплою.

Хмари на заході — скоро буде сніг або дощ.

Що завтра не можна робити

24 лютого за народними повір’ями слід уникати будь-якої роботи з гострими предметами — навіть ножиці чи ніж краще не брати до рук. Не варто рубати дерева або займатися пранням, аби не відлякати добробут із дому. Також не радять їсти круглі червоні овочі та фрукти. Хліб у цей день слід розламува́ти руками, а не різати ножем.

Що можна робити завтра

Цього дня православні звертаються до святого Івана Хрестителя з молитвами за здоров’я дітей, зменшення головного болю та багатий урожай. Вважається, що святий оберігає сім’ї, зберігає мир і спокій у домі та наставляє тих, хто заблукав у гріховних звичках, на шлях правди і духовної чистоти.