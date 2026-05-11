А ви знали, що слова "совість" немає в українській мові: які є гарні й милозвучні відповідники

Багато слів, якими ми користуємося щодня, насправді мають іншомовне походження. Саме до таких належить і слово «совість». Хоча ця калька давно закріпилася у розмовній мові, філологи звертають увагу: в українській є набагато милозвучніші й автентичні відповідники, які передають той самий зміст. Деякі з них активно використовувалися у давнину, і зараз ці слова поступово повертаються в сучасне мовлення.

Чому слово «совість» викликає суперечки

Слово «совість» є у словниках сучасної української мови, тому назвати його повністю неправильним не можна. Мовознавці зазначають, що воно має церковнослов’янське походження. Саме тому прихильники питомої української лексики радять частіше використовувати милозвучні та гарні відповідники.

Однією із наймилозвучніших українських лексем є «сумління». Саме її багато мовознавців вважають більш природною для нашої мови. Наприклад:

не «мати совість», а «мати сумління»;

не «совість мучить», а «сумління гризе»;

не «чиста совість», а «чисте сумління».

Філологи пояснюють: слово «сумління» повністю відповідає усталеним традиціям нашої мови. До того ж, його часто вживали класики української літератури.

Які ще є гарні відповідники

Залежно від контексту можна використовувати й інші слова:

честь;

моральність;

внутрішній голос;

людяність;

відповідальність перед собою.

Усе залежить від того, який саме зміст ви хочете передати.

Як правильно говорити у повсякденному житті

Філологи радять не боятися поступово вводити у мовлення питомі українські слова. Навіть невеликі зміни допомагають зробити мову багатшою та красивішою.

Наприклад, замість звичного «май совість» можна сказати:

«май сумління»;

«не втрачай людяності»;

«схаменись».

